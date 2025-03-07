В Москве приступили к замене асфальтового покрытия дорог
Заммэра Бирюков: в Москве начались работы по замене асфальтового покрытия дорог
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по замене асфальтового покрытия дорог, сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду запланированы масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. График работ утвержден, они стартуют с установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха", - рассказал Бирюков.
Заммэра сообщил, что в этом году дорожное полотно обновят на участках Садового кольца, в том числе Новинском и Зубовском бульварах, 1-й Тверской-Ямской улице, Котельнической набережной, ряде вылетных магистралей.
"Ремонт дорог проводится в столице ежегодно на тех объектах, где истек межремонтный срок эксплуатации дорожного полотна. Из-за интенсивного движения образовываются различные виды деформации, в том числе - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Для укладки асфальта применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работы по замене асфальта будут проводиться преимущественно в ночное время, когда ниже трафик.