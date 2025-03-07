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В Москве приступили к замене асфальтового покрытия дорог - РИА Новости, 07.03.2025
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16:23 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/moskva-2003665170.html
В Москве приступили к замене асфальтового покрытия дорог
В Москве приступили к замене асфальтового покрытия дорог - РИА Новости, 07.03.2025
В Москве приступили к замене асфальтового покрытия дорог
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по замене асфальтового покрытия дорог, сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:23:00+03:00
2025-03-07T16:23:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
садовое кольцо (москва)
петр бирюков
капремонт в москве
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по замене асфальтового покрытия дорог, сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду запланированы масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. График работ утвержден, они стартуют с установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха", - рассказал Бирюков. Заммэра сообщил, что в этом году дорожное полотно обновят на участках Садового кольца, в том числе Новинском и Зубовском бульварах, 1-й Тверской-Ямской улице, Котельнической набережной, ряде вылетных магистралей. "Ремонт дорог проводится в столице ежегодно на тех объектах, где истек межремонтный срок эксплуатации дорожного полотна. Из-за интенсивного движения образовываются различные виды деформации, в том числе - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Для укладки асфальта применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работы по замене асфальта будут проводиться преимущественно в ночное время, когда ниже трафик.
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москва
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городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва), петр бирюков, капремонт в москве
Городское хозяйство Москвы, Москва, Садовое кольцо (Москва), Петр Бирюков, Капремонт в Москве
В Москве приступили к замене асфальтового покрытия дорог

Заммэра Бирюков: в Москве начались работы по замене асфальтового покрытия дорог

© РИА Новости / Илья ПиталевЗнак "Дорожные работы"
Знак Дорожные работы - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Знак "Дорожные работы"
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по замене асфальтового покрытия дорог, сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду запланированы масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. График работ утвержден, они стартуют с установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха", - рассказал Бирюков.
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Заммэра сообщил, что в этом году дорожное полотно обновят на участках Садового кольца, в том числе Новинском и Зубовском бульварах, 1-й Тверской-Ямской улице, Котельнической набережной, ряде вылетных магистралей.
"Ремонт дорог проводится в столице ежегодно на тех объектах, где истек межремонтный срок эксплуатации дорожного полотна. Из-за интенсивного движения образовываются различные виды деформации, в том числе - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Для укладки асфальта применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работы по замене асфальта будут проводиться преимущественно в ночное время, когда ниже трафик.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваСадовое кольцо (Москва)Петр БирюковКапремонт в Москве
 
 
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