https://ria.ru/20250307/moskva-2003665170.html

В Москве приступили к замене асфальтового покрытия дорог

В Москве приступили к замене асфальтового покрытия дорог - РИА Новости, 07.03.2025

В Москве приступили к замене асфальтового покрытия дорог

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по замене асфальтового покрытия дорог, сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:23:00+03:00

2025-03-07T16:23:00+03:00

2025-03-07T16:23:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

садовое кольцо (москва)

петр бирюков

капремонт в москве

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по замене асфальтового покрытия дорог, сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду запланированы масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. График работ утвержден, они стартуют с установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха", - рассказал Бирюков. Заммэра сообщил, что в этом году дорожное полотно обновят на участках Садового кольца, в том числе Новинском и Зубовском бульварах, 1-й Тверской-Ямской улице, Котельнической набережной, ряде вылетных магистралей. "Ремонт дорог проводится в столице ежегодно на тех объектах, где истек межремонтный срок эксплуатации дорожного полотна. Из-за интенсивного движения образовываются различные виды деформации, в том числе - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Для укладки асфальта применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работы по замене асфальта будут проводиться преимущественно в ночное время, когда ниже трафик.

https://ria.ru/20250307/moskva-2003550166.html

москва

садовое кольцо (москва)

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Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва), петр бирюков, капремонт в москве