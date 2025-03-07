https://ria.ru/20250307/moshenniki-2003545520.html
МВД рассказало о распространении вредоносного ПО через YouTube-каналы
МВД рассказало о распространении вредоносного ПО через YouTube-каналы - РИА Новости, 07.03.2025
МВД рассказало о распространении вредоносного ПО через YouTube-каналы
Мошенники распространяли вредоносное программное обеспечение через ссылки под роликами на YouTube-каналах блогеров, сообщило управление по организации борьбы с... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:43:00+03:00
2025-03-07T08:43:00+03:00
2025-03-07T09:27:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Мошенники распространяли вредоносное программное обеспечение через ссылки под роликами на YouTube-каналах блогеров, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале."Злоумышленники находили YouTube-блогеров, разместивших в описании видеороликов ссылки на скачивание ПО, а затем, представляясь правообладателями и угрожая жалобами на канал, требовали заменить "некорректную" ссылку на "правильную", — говорится в публикации.По ссылке, предоставляемой мошенниками, пользователи скачивали архив с майнером SilentCryptoMiner, который в скрытом режиме использовал ресурсы устройства и траффик для добычи криптовалюты, средства получал не хозяин компьютера.Жертвами таких атак становились как подписчики, так и сами блогеры.
https://ria.ru/20250306/moshenniki-2003332540.html
https://ria.ru/20250222/moshennichestvo-2001009047.html
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технологии, россия, происшествия
Технологии, Россия, Происшествия
МВД рассказало о распространении вредоносного ПО через YouTube-каналы
МВД: мошенники распространяли вредоносное ПО через YouTube-каналы блогеров