Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало о распространении вредоносного ПО через YouTube-каналы - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:43 07.03.2025 (обновлено: 09:27 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/moshenniki-2003545520.html
МВД рассказало о распространении вредоносного ПО через YouTube-каналы
МВД рассказало о распространении вредоносного ПО через YouTube-каналы - РИА Новости, 07.03.2025
МВД рассказало о распространении вредоносного ПО через YouTube-каналы
Мошенники распространяли вредоносное программное обеспечение через ссылки под роликами на YouTube-каналах блогеров, сообщило управление по организации борьбы с... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:43:00+03:00
2025-03-07T09:27:00+03:00
технологии
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960524379_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_bff86bd4ddeb34faeea886b363f2ba47.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Мошенники распространяли вредоносное программное обеспечение через ссылки под роликами на YouTube-каналах блогеров, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале."Злоумышленники находили YouTube-блогеров, разместивших в описании видеороликов ссылки на скачивание ПО, а затем, представляясь правообладателями и угрожая жалобами на канал, требовали заменить "некорректную" ссылку на "правильную", — говорится в публикации.По ссылке, предоставляемой мошенниками, пользователи скачивали архив с майнером SilentCryptoMiner, который в скрытом режиме использовал ресурсы устройства и траффик для добычи криптовалюты, средства получал не хозяин компьютера.Жертвами таких атак становились как подписчики, так и сами блогеры.
https://ria.ru/20250306/moshenniki-2003332540.html
https://ria.ru/20250222/moshennichestvo-2001009047.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960524379_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_3b836eb598baf441a8928efdb8ee4ac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, происшествия
Технологии, Россия, Происшествия
МВД рассказало о распространении вредоносного ПО через YouTube-каналы

МВД: мошенники распространяли вредоносное ПО через YouTube-каналы блогеров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Мошенники распространяли вредоносное программное обеспечение через ссылки под роликами на YouTube-каналах блогеров, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале.
"Злоумышленники находили YouTube-блогеров, разместивших в описании видеороликов ссылки на скачивание ПО, а затем, представляясь правообладателями и угрожая жалобами на канал, требовали заменить "некорректную" ссылку на "правильную", — говорится в публикации.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Мошенники придумали новую схему обмана в WhatsApp
Вчера, 06:47
По ссылке, предоставляемой мошенниками, пользователи скачивали архив с майнером SilentCryptoMiner, который в скрытом режиме использовал ресурсы устройства и траффик для добычи криптовалюты, средства получал не хозяин компьютера.
Жертвами таких атак становились как подписчики, так и сами блогеры.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Россиян предупредили о мошенниках, притворяющихся банком
22 февраля, 16:27
 
ТехнологииРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала