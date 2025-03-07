https://ria.ru/20250307/moldaviya-2003722911.html

Санду делала ровно то, за что оппозиционеров снимали с выборов, заявил Шор

Санду делала ровно то, за что оппозиционеров снимали с выборов, заявил Шор - РИА Новости, 07.03.2025

Санду делала ровно то, за что оппозиционеров снимали с выборов, заявил Шор

Получая финансовую поддержку от USAID на выборах президента Молдавии Майя Санду делала ровно то, за что оппозиционных кандидатов снимали с выборов, заявил... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T19:22:00+03:00

2025-03-07T19:22:00+03:00

2025-03-07T23:50:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Получая финансовую поддержку от USAID на выборах президента Молдавии Майя Санду делала ровно то, за что оппозиционных кандидатов снимали с выборов, заявил молдавский оппозиционер, лидер блока "Победа" Илан Шор. "Опубликована информация, что США дали правящей партии на выборы дополнительные деньги, которые не отражены в ЦИК. Это ровно то, за что нас сняли с выборов три раза подряд", - заявил Шор журналистам.По его оценке, из этого можно сделать вывод, что выборы президента Молдавии были нелегитимны. "Сегодня действующая власть нелегитимна, Санду нелегитимна. Я уверен, что после парламентских выборов (в 2025 году, - ред.) мы добьемся отставки Санду, мы добьемся импичмента, мы сделаем новые выборы, мы страну наконец-то установим в нормальное русло", - заявил Шор. Ранее РИА Новости, анализируя базы общедоступных программ USAID, обнаружило, что Агентство США по международному развитию потратило более 120 тысяч долларов на финансирование кампании по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года в Молдавии, потенциально способствуя победе президента Санду во втором туре. Согласно данным с сайта правительства США USAspending.gov, который отслеживает федеральные расходы, в 2024 году USAID выделило грант в размере 124,2 тысячи долларов молдавской неправительственной организации Klumea в рамках своей инициативы по повышению устойчивости Молдавии.

https://ria.ru/20250304/usaid-2002872979.html

https://ria.ru/20250212/moldavija-1998816269.html

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в мире, молдавия, сша, майя санду, илан шор, агентство по международному развитию сша