https://ria.ru/20250307/moldaviya-2003641303.html

Гуцул обвинила власти Молдавии в давлении на неугодных политиков

Гуцул обвинила власти Молдавии в давлении на неугодных политиков - РИА Новости, 07.03.2025

Гуцул обвинила власти Молдавии в давлении на неугодных политиков

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти республики используют судебные процессы, чтобы давить на неугодных политиков и... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:14:00+03:00

2025-03-07T15:14:00+03:00

2025-03-07T15:14:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

майя санду

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КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти республики используют судебные процессы, чтобы давить на неугодных политиков и на Гагаузию. "Сегодня прошло очередное судебное заседание по сфабрикованному делу, которое власти используют как инструмент политического давления на меня и на всю Гагаузию. Этот случай наглядно показывает уровень некомпетентности и хаоса, с которым работает молдавская судебная система, когда дело касается политических заказов", - заявила Гуцул журналистам после очередного судебного заседания. По ее словам, никакой доказательной базы у обвинения нет, дело держится на "лжи, манипуляциях и попытках запугивания". "Очевидно, что их цель не правосудие. Их цель — заставить нас замолчать, запугать, парализовать нашу работу. Они боятся сильной Гагаузии, боятся нашей позиции и нашей решимости отстаивать интересы людей", - подчеркнула Гуцул. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250203/gutsul-1997158361.html

https://ria.ru/20250115/gutsul-1993843532.html

молдавия

гагаузия

кишинев

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду