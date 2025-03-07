https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003732245.html
Блогер Митрошина оспаривала доначисление ей 128 миллионов рублей налогов
Блогер Митрошина оспаривала доначисление ей 128 миллионов рублей налогов - РИА Новости, 08.03.2025
Блогер Митрошина оспаривала доначисление ей 128 миллионов рублей налогов
Подозреваемая в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере блогер Александра Митрошина оспаривала в суде доначисление ей... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-07T20:38:00+03:00
2025-03-07T20:38:00+03:00
2025-03-08T00:59:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Подозреваемая в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере блогер Александра Митрошина оспаривала в суде доначисление ей около 128 миллионов рублей налогов и назначение около 87 миллионов рублей штрафа, но арбитражные суды двух инстанций ей отказали, признав решение налоговой инспекции законным. Как следует из материалов арбитражного разбирательства, по итогам проверки за 2019-2021 годы ФНС доначислила Митрошиной суммы налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на добавленную стоимость (НДС) и страховые взносы. Кроме того, Митрошину привлекли к налоговой ответственности в виде штрафа. Блогер в августе 2023 года обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением, в котором просила признать решение ФНС от 31 марта 2023 года недействительным. Она, в частности, для смягчения штрафных санкций ссылалась на то, что допустила нарушение налогового законодательства впервые, а также на свою благотворительную деятельность. Суд в декабре 2023 года заявление отклонил, апелляционная инстанция в марте 2024 года оставила решение в силе. Суды пришли к выводам, что созданная Митрошиной схема организации бизнес-процессов была направлена "на получение налоговой экономии по НДС, НДФЛ и страховым взносам путем приобретения "формального" права на применение специальных налоговых режимов". Часть денег от реализации курсов (вебинаров, конференций и т.п.) поступала не на счета Митрохиной, а на счета трех индивидуальных предпринимателей, которые оказывали ей бездоговорные услуги. Такое дробление позволяло блогеру применять УСН, хотя ее доходы превышали лимит, установленный для этой системы налогообложения. В проверяемый период налогоплательщица не имела права на УСН, согласились суды с выводами ФНС. В судебных актах говорится, что Митрошина ведет Telegram-канал "Матерь бложья (и кошачья)" в мессенджере Telegram, где продавала рекламу. Также она устраивала конференции "Insta Прожектор", обучение на курсах Instanorrm. Ранее в пятницу столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она задержана на Кубани, в ближайшее время она будет доставлена в Москву.
https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003710703.html
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экономика, москва, россия, александра митрошина, федеральная налоговая служба (фнс россии), telegram, следственный комитет россии (ск рф)
Экономика, Москва, Россия, Александра Митрошина, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Telegram, Следственный комитет России (СК РФ)
Блогер Митрошина оспаривала доначисление ей 128 миллионов рублей налогов
Суды признали законным доначисление Митрошиной 128 миллионов рублей налогов
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Подозреваемая в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере блогер Александра Митрошина оспаривала в суде доначисление ей около 128 миллионов рублей налогов и назначение около 87 миллионов рублей штрафа, но арбитражные суды двух инстанций ей отказали, признав решение налоговой инспекции законным.
Как следует из материалов арбитражного разбирательства, по итогам проверки за 2019-2021 годы ФНС доначислила Митрошиной
суммы налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на добавленную стоимость (НДС) и страховые взносы. Кроме того, Митрошину привлекли к налоговой ответственности в виде штрафа.
Блогер в августе 2023 года обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением, в котором просила признать решение ФНС от 31 марта 2023 года недействительным. Она, в частности, для смягчения штрафных санкций ссылалась на то, что допустила нарушение налогового законодательства впервые, а также на свою благотворительную деятельность. Суд в декабре 2023 года заявление отклонил, апелляционная инстанция в марте 2024 года оставила решение в силе.
Суды пришли к выводам, что созданная Митрошиной схема организации бизнес-процессов была направлена "на получение налоговой экономии по НДС, НДФЛ и страховым взносам путем приобретения "формального" права на применение специальных налоговых режимов". Часть денег от реализации курсов (вебинаров, конференций и т.п.) поступала не на счета Митрохиной, а на счета трех индивидуальных предпринимателей, которые оказывали ей бездоговорные услуги. Такое дробление позволяло блогеру применять УСН, хотя ее доходы превышали лимит, установленный для этой системы налогообложения. В проверяемый период налогоплательщица не имела права на УСН, согласились суды с выводами ФНС.
В судебных актах говорится, что Митрошина ведет Telegram-канал "Матерь бложья (и кошачья)" в мессенджере Telegram, где продавала рекламу. Также она устраивала конференции "Insta Прожектор", обучение на курсах Instanorrm.
Ранее в пятницу столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она задержана на Кубани, в ближайшее время она будет доставлена в Москву.