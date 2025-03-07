https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003732245.html

Блогер Митрошина оспаривала доначисление ей 128 миллионов рублей налогов

Блогер Митрошина оспаривала доначисление ей 128 миллионов рублей налогов - РИА Новости, 08.03.2025

Блогер Митрошина оспаривала доначисление ей 128 миллионов рублей налогов

Подозреваемая в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере блогер Александра Митрошина оспаривала в суде доначисление ей... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-07T20:38:00+03:00

2025-03-07T20:38:00+03:00

2025-03-08T00:59:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Подозреваемая в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере блогер Александра Митрошина оспаривала в суде доначисление ей около 128 миллионов рублей налогов и назначение около 87 миллионов рублей штрафа, но арбитражные суды двух инстанций ей отказали, признав решение налоговой инспекции законным. Как следует из материалов арбитражного разбирательства, по итогам проверки за 2019-2021 годы ФНС доначислила Митрошиной суммы налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на добавленную стоимость (НДС) и страховые взносы. Кроме того, Митрошину привлекли к налоговой ответственности в виде штрафа. Блогер в августе 2023 года обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением, в котором просила признать решение ФНС от 31 марта 2023 года недействительным. Она, в частности, для смягчения штрафных санкций ссылалась на то, что допустила нарушение налогового законодательства впервые, а также на свою благотворительную деятельность. Суд в декабре 2023 года заявление отклонил, апелляционная инстанция в марте 2024 года оставила решение в силе. Суды пришли к выводам, что созданная Митрошиной схема организации бизнес-процессов была направлена "на получение налоговой экономии по НДС, НДФЛ и страховым взносам путем приобретения "формального" права на применение специальных налоговых режимов". Часть денег от реализации курсов (вебинаров, конференций и т.п.) поступала не на счета Митрохиной, а на счета трех индивидуальных предпринимателей, которые оказывали ей бездоговорные услуги. Такое дробление позволяло блогеру применять УСН, хотя ее доходы превышали лимит, установленный для этой системы налогообложения. В проверяемый период налогоплательщица не имела права на УСН, согласились суды с выводами ФНС. В судебных актах говорится, что Митрошина ведет Telegram-канал "Матерь бложья (и кошачья)" в мессенджере Telegram, где продавала рекламу. Также она устраивала конференции "Insta Прожектор", обучение на курсах Instanorrm. Ранее в пятницу столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она задержана на Кубани, в ближайшее время она будет доставлена в Москву.

https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003710703.html

https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002791578.html

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экономика, москва, россия, александра митрошина, федеральная налоговая служба (фнс россии), telegram, следственный комитет россии (ск рф)