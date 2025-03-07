https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003728042.html

Блогер Митрошина перед задержанием опубликовала видео о неуплате налогов

Блогер Митрошина перед задержанием опубликовала видео о неуплате налогов - РИА Новости, 08.03.2025

Блогер Митрошина перед задержанием опубликовала видео о неуплате налогов

Блогер-миллионник Александра Митрошина незадолго до задержания по делу об отмывании денег публиковала в соцсетях шуточное видео о налогах. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-07T20:10:00+03:00

2025-03-07T20:10:00+03:00

2025-03-08T00:58:00+03:00

александра митрошина

происшествия

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Блогер-миллионник Александра Митрошина незадолго до задержания по делу об отмывании денег публиковала в соцсетях шуточное видео о налогах.На кадрах девушка, смеясь, опускает большой палец вниз. Подпись поверх ролика гласит: "Не платить налоги — стрем".Ранее в пятницу СК России сообщил о задержании блогера в Краснодарском крае и возбуждении уголовного дела. По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигурантка, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит в 150 миллионов рублей. Таким образом, Митрошина не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей. Деньги она легализовала через оплату по договору долевого участия, замаскировав связь этих средств с преступным источником их происхождения. Блогер также частично легализовала деньги, купив недвижимость в Москве. Сейчас ей грозит до семи лет лишения свободы.В марте 2023 года СК уже сообщал о возбуждении уголовного дела против Митрошиной. По данным следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, также применяла упрощенную систему налогообложения, в то время как доход от ее образовательных курсов превышал допустимый лимит. Тогда блогер уклонилась от уплаты налогов на более чем 120 миллионов рублей.Как позднее сообщил информированный источник РИА Новости, Митрошина погасила долг. Сама она впоследствии заявила, что задолженность возникла из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии.

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https://ria.ru/20250306/ubytki-2003374811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шуточное видео Митрошиной об уплате налогов Шуточное видео Митрошиной об уплате налогов 2025-03-07T20:10 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александра митрошина, происшествия