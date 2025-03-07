Рейтинг@Mail.ru
Блогер Митрошина перед задержанием опубликовала видео о неуплате налогов - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 07.03.2025 (обновлено: 00:58 08.03.2025)
https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003728042.html
Блогер Митрошина перед задержанием опубликовала видео о неуплате налогов
Блогер Митрошина перед задержанием опубликовала видео о неуплате налогов - РИА Новости, 08.03.2025
Блогер Митрошина перед задержанием опубликовала видео о неуплате налогов
Блогер-миллионник Александра Митрошина незадолго до задержания по делу об отмывании денег публиковала в соцсетях шуточное видео о налогах. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-07T20:10:00+03:00
2025-03-08T00:58:00+03:00
александра митрошина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003727610_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54be37f139218470b75df64c74d7f1a8.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Блогер-миллионник Александра Митрошина незадолго до задержания по делу об отмывании денег публиковала в соцсетях шуточное видео о налогах.На кадрах девушка, смеясь, опускает большой палец вниз. Подпись поверх ролика гласит: "Не платить налоги — стрем".Ранее в пятницу СК России сообщил о задержании блогера в Краснодарском крае и возбуждении уголовного дела. По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигурантка, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит в 150 миллионов рублей. Таким образом, Митрошина не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей. Деньги она легализовала через оплату по договору долевого участия, замаскировав связь этих средств с преступным источником их происхождения. Блогер также частично легализовала деньги, купив недвижимость в Москве. Сейчас ей грозит до семи лет лишения свободы.В марте 2023 года СК уже сообщал о возбуждении уголовного дела против Митрошиной. По данным следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, также применяла упрощенную систему налогообложения, в то время как доход от ее образовательных курсов превышал допустимый лимит. Тогда блогер уклонилась от уплаты налогов на более чем 120 миллионов рублей.Как позднее сообщил информированный источник РИА Новости, Митрошина погасила долг. Сама она впоследствии заявила, что задолженность возникла из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии.
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002770480.html
https://ria.ru/20250308/mitroshina-2003751730.html
https://ria.ru/20250306/ubytki-2003374811.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шуточное видео Митрошиной об уплате налогов
Шуточное видео Митрошиной об уплате налогов
2025-03-07T20:10
true
PT0M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003727610_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8bca852063e69008830de2dc80577b09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александра митрошина, происшествия
Александра Митрошина, Происшествия
Блогер Митрошина перед задержанием опубликовала видео о неуплате налогов

Блогер Митрошина перед задержанием в Сочи пошутила на тему неуплаты налогов

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Блогер-миллионник Александра Митрошина незадолго до задержания по делу об отмывании денег публиковала в соцсетях шуточное видео о налогах.
На кадрах девушка, смеясь, опускает большой палец вниз. Подпись поверх ролика гласит: "Не платить налоги — стрем".
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
"Это преступление простили": что ждет Блиновскую в тюрьме
3 марта, 15:36
Ранее в пятницу СК России сообщил о задержании блогера в Краснодарском крае и возбуждении уголовного дела. По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигурантка, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит в 150 миллионов рублей.
Таким образом, Митрошина не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей. Деньги она легализовала через оплату по договору долевого участия, замаскировав связь этих средств с преступным источником их происхождения. Блогер также частично легализовала деньги, купив недвижимость в Москве. Сейчас ей грозит до семи лет лишения свободы.
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Александра Митрошина: биография блогера, чем знаменита и за что задержана
00:52
В марте 2023 года СК уже сообщал о возбуждении уголовного дела против Митрошиной. По данным следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, также применяла упрощенную систему налогообложения, в то время как доход от ее образовательных курсов превышал допустимый лимит. Тогда блогер уклонилась от уплаты налогов на более чем 120 миллионов рублей.
Как позднее сообщил информированный источник РИА Новости, Митрошина погасила долг. Сама она впоследствии заявила, что задолженность возникла из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии.
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Звездные убытки: Малышева, Бузова, Ивлев и Лолита потеряли миллионы
6 марта, 14:00
 
Александра МитрошинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала