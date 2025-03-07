https://ria.ru/20250307/miljavskaja-2003621512.html

В Казани отменили концерт Лолиты

В Казани отменили концерт Лолиты - РИА Новости, 07.03.2025

В Казани отменили концерт Лолиты

Концерт Лолиты Милявской отменили в концертном зале выставочного центра "Казань Экспо", сообщается на его сайте. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:58:00+03:00

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2025-03-07T13:58:00+03:00

лолита милявская

происшествия

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КАЗАНЬ, 7 мар - РИА Новости. Концерт Лолиты Милявской отменили в концертном зале выставочного центра "Казань Экспо", сообщается на его сайте. "Уважаемые посетители, сообщаем вам, что концерт Лолиты на территории МВЦ "Казань Экспо" не состоится", - говорится в объявлении на сайте. Площадка не уточнила, по какой причине отменен концерт, который был запланирован на 21 марта.

https://ria.ru/20250129/lolita-1996144985.html

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лолита милявская, происшествия