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В Казани отменили концерт Лолиты - РИА Новости, 07.03.2025
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13:58 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/miljavskaja-2003621512.html
В Казани отменили концерт Лолиты
В Казани отменили концерт Лолиты - РИА Новости, 07.03.2025
В Казани отменили концерт Лолиты
Концерт Лолиты Милявской отменили в концертном зале выставочного центра "Казань Экспо", сообщается на его сайте. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:58:00+03:00
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лолита милявская
происшествия
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КАЗАНЬ, 7 мар - РИА Новости. Концерт Лолиты Милявской отменили в концертном зале выставочного центра "Казань Экспо", сообщается на его сайте. "Уважаемые посетители, сообщаем вам, что концерт Лолиты на территории МВЦ "Казань Экспо" не состоится", - говорится в объявлении на сайте. Площадка не уточнила, по какой причине отменен концерт, который был запланирован на 21 марта.
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лолита милявская, происшествия
Лолита Милявская, Происшествия
В Казани отменили концерт Лолиты

В выставочном центре Казань Экспо отменили концерт Лолиты Милявской

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛолита
Лолита - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КАЗАНЬ, 7 мар - РИА Новости. Концерт Лолиты Милявской отменили в концертном зале выставочного центра "Казань Экспо", сообщается на его сайте.
"Уважаемые посетители, сообщаем вам, что концерт Лолиты на территории МВЦ "Казань Экспо" не состоится", - говорится в объявлении на сайте.
Площадка не уточнила, по какой причине отменен концерт, который был запланирован на 21 марта.
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