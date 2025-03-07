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Матушкин привез подарки к 8 Марта в подшефные учреждения Тамбовской облдумы - РИА Новости, 07.03.2025
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Тамбовская область
 
14:15 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/matushkin-2003626655.html
Матушкин привез подарки к 8 Марта в подшефные учреждения Тамбовской облдумы
Матушкин привез подарки к 8 Марта в подшефные учреждения Тамбовской облдумы - РИА Новости, 07.03.2025
Матушкин привез подарки к 8 Марта в подшефные учреждения Тамбовской облдумы
Депутаты Тамбовской областной думы во главе с председателем Евгением Матушкиным посетили подшефные учреждения регионального парламента, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:15:00+03:00
2025-03-07T14:15:00+03:00
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной думы во главе с председателем Евгением Матушкиным посетили подшефные учреждения регионального парламента, сообщает пресс-служба думы. Депутаты привезли в областной дом ребенка сладости, фрукты, лимонад. Они подарили сотрудницам цветы, передали игрушки для детей. Труд сотрудниц дома ребенка отметили почетными грамотами областной думы. Матушкин пожелал всем малышам обрести любящих родителей. По словам главы облдумы, работа с детьми требует неимоверной самоотверженности и чуткости. "Это очень важный и нелегкий труд – дарить тепло и любовь самым уязвимым категориям граждан – малышам, которые волею судьбы остались без родителей, создавать для них уют, атмосферу добра и делать все, чтобы ребятишки не чувствовали себя в чем-то обделенными", – приводит пресс-служба слова Матушкина. Затем депутаты во главе с председателем облдумы посетили Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда. Парламентарии поздравили с наступающим праздником сотрудниц учреждения, поблагодарили их за теплоту и чуткость, которыми они окружают своих подопечных. Также депутаты передали поздравления и подарки женщинам, проживающим в доме-интернате. "У них за плечами достойный трудовой путь на благо нашей страны, и внимание к таким людям – это наша святая обязанность. От всего депутатского корпуса желаю им крепкого здоровья, бодрости и долголетия", – отметил Матушкин. В облдуме отметили, что региональный парламент шефствует над домом ребенка и Тамбовским домом-интернатом для ветеранов войны и труда много лет, ни один праздник не обходится без визита депутатов к своим подопечным.
https://ria.ru/20250224/matushkin-2001296640.html
https://ria.ru/20250221/matushkin-2000746798.html
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евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума
Матушкин привез подарки к 8 Марта в подшефные учреждения Тамбовской облдумы

Матушкин поздравил с 8 Марта коллективы подшефных учреждений Тамбовской облдумы

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думыПредседатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин привез подарки к 8 Марта в подшефные учреждения Тамбовской облдумы
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин привез подарки к 8 Марта в подшефные учреждения Тамбовской облдумы - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думы
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин привез подарки к 8 Марта в подшефные учреждения Тамбовской облдумы
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной думы во главе с председателем Евгением Матушкиным посетили подшефные учреждения регионального парламента, сообщает пресс-служба думы.
Депутаты привезли в областной дом ребенка сладости, фрукты, лимонад. Они подарили сотрудницам цветы, передали игрушки для детей. Труд сотрудниц дома ребенка отметили почетными грамотами областной думы.
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Матушкин пожелал всем малышам обрести любящих родителей. По словам главы облдумы, работа с детьми требует неимоверной самоотверженности и чуткости.
"Это очень важный и нелегкий труд – дарить тепло и любовь самым уязвимым категориям граждан – малышам, которые волею судьбы остались без родителей, создавать для них уют, атмосферу добра и делать все, чтобы ребятишки не чувствовали себя в чем-то обделенными", – приводит пресс-служба слова Матушкина.
Затем депутаты во главе с председателем облдумы посетили Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда. Парламентарии поздравили с наступающим праздником сотрудниц учреждения, поблагодарили их за теплоту и чуткость, которыми они окружают своих подопечных. Также депутаты передали поздравления и подарки женщинам, проживающим в доме-интернате.
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"У них за плечами достойный трудовой путь на благо нашей страны, и внимание к таким людям – это наша святая обязанность. От всего депутатского корпуса желаю им крепкого здоровья, бодрости и долголетия", – отметил Матушкин.
В облдуме отметили, что региональный парламент шефствует над домом ребенка и Тамбовским домом-интернатом для ветеранов войны и труда много лет, ни один праздник не обходится без визита депутатов к своим подопечным.
 
Тамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная Дума
 
 
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