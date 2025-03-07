https://ria.ru/20250307/lolita-2003640549.html
Лолита отказалась комментировать отмену концерта в Казани
Лолита отказалась комментировать отмену концерта в Казани - РИА Новости, 07.03.2025
Лолита отказалась комментировать отмену концерта в Казани
Певица Лолита Милявская, концерт которой отменили в Казани, сказала РИА Новости, что комментировать тут нечего. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:11:00+03:00
2025-03-07T15:11:00+03:00
2025-03-07T15:11:00+03:00
россия
лолита милявская
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Певица Лолита Милявская, концерт которой отменили в Казани, сказала РИА Новости, что комментировать тут нечего. Ранее в выставочном центре "Казань Экспо" сообщили, что концерт Лолиты, запланированный на 21 марта, отменен, причины не называются. "Комментировать нечего", - сказала собеседница агентства. Ранее концерт Лолиты отменили во дворце культуры "Губернаторский" в Ульяновске. Кроме того, был отменен концерт в Кемерово, а мероприятие в Новокузнецке было под угрозой срыва. В феврале также отменили ее концерт в Томске. Как сообщала Лолита, основанием для отмены стала неоплаченная аренда, хотя все платежи были выполнены. В конце января Лолита рассказала РИА Новости, что готовит обращение в Следственный комитет РФ в отношении общественников, которые препятствуют проведению ее концертов.
https://ria.ru/20250306/ubytki-2003374811.html
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россия, лолита милявская
Лолита отказалась комментировать отмену концерта в Казани
Лолита Милявская не стала комментировать отмену своего концерта в Казань Экспо
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Певица Лолита Милявская, концерт которой отменили в Казани, сказала РИА Новости, что комментировать тут нечего.
Ранее в выставочном центре "Казань Экспо" сообщили, что концерт Лолиты, запланированный на 21 марта, отменен, причины не называются.
"Комментировать нечего", - сказала собеседница агентства.
Ранее концерт Лолиты отменили во дворце культуры "Губернаторский" в Ульяновске. Кроме того, был отменен концерт в Кемерово, а мероприятие в Новокузнецке было под угрозой срыва. В феврале также отменили ее концерт в Томске. Как сообщала Лолита, основанием для отмены стала неоплаченная аренда, хотя все платежи были выполнены.
В конце января Лолита рассказала РИА Новости, что готовит обращение в Следственный комитет РФ
в отношении общественников, которые препятствуют проведению ее концертов.