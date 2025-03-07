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Мэр Красноярска во время визита в ЛНР встретился с бойцами СВО

Мэр Красноярска во время визита в ЛНР встретился с бойцами СВО - РИА Новости, 07.03.2025

Мэр Красноярска во время визита в ЛНР встретился с бойцами СВО

Мэр Красноярска Владислав Логинов во время рабочей поездки в Луганскую Народную Республику (ЛНР) принял участие в передаче гуманитарного груза и встретился с... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T10:28:00+03:00

2025-03-07T10:28:00+03:00

2025-03-07T10:28:00+03:00

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 7 мар - РИА Новости. Мэр Красноярска Владислав Логинов во время рабочей поездки в Луганскую Народную Республику (ЛНР) принял участие в передаче гуманитарного груза и встретился с бойцами СВО, сообщает пресс-служба администрации Красноярска. По ее данным, собранные администрацией Красноярска вместе с волонтёрами вещи и оборудование для защитников Родины Логинов передал военнослужащим в Ростове-на-Дону. В составе гуманитарной помощи – шины для внедорожников, технический инструмент, стройматериалы, электрооборудование, тёплые вещи и многое другое. Отмечается, что за последние три недели это уже второй груз, отправленный от мэрии на прифронтовую территорию. Всё необходимое приобреталось в том числе за счёт средств горожан, собранных в рамках акции перевозчиков ко Дню защитника Отечества. Содействие в приобретении груза администрации города оказала и Кыргызская национально-культурная автономия. "На территории Луганской Народной республики глава города также побывал в командном пункте разведывательного отряда "Сибирь" и пообщался с его командиром, уроженцем Красноярска. Вместе с сослуживцами, среди которых тоже немало наших земляков, он выполняет задачи в зоне СВО. Бойцы передали благодарность за поддержку от жителей краевого центра за регулярные грузы с гуманитарной помощью", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, одна из таких посылок им пришла накануне 23 февраля от администрации Красноярска и фонда "Сибирская дивизия". "Оборудование, которое было отправлено на фронт накануне праздника, уже используется. Бойцы поблагодарили, сказали, что получили то, что им сейчас необходимо. В разговоре ребята сообщили, что ещё требуется им в быту, на боевых позициях, а также рассказали о тех нуждах, которые есть у их семей дома. Будем решать эти вопросы, всячески помогать – это сейчас важнейшая задача, которую ставит президент страны", – сказал глава города. Также в ходе рабочей поездки Логинов посетил город-побратим Красноярска – Краснодоне (ЛНР). Вместе с главой города Сергеем Козенко они возложили цветы к мемориалу "Непокорённые", посвящённому героям-молодогвардейцам, а также провели рабочую встречу и обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия городов. "Гордимся, что у нас есть такие друзья как красноярцы! Дружба между нашими городами — это залог успешного сотрудничества и взаимопомощи!" – поделился Козенко. "За два с лишним года наша связь с Краснодоном стала по-настоящему дружеской, а началась она благодаря юным патриотам – участникам Поста №1. Был в Краснодоне в феврале прошлого года. Видно, что после возвращения в состав нашей страны жизнь в городе налаживается. Продолжим оказывать краснодонцам поддержку", – отметил глава Красноярска.

https://ria.ru/20250226/dvory-2001716341.html

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красноярск, красноярский край