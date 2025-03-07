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Фон дер Ляйен предоставит Киеву доступ к единому рынку ЕС, пишет Telegraph - РИА Новости, 07.03.2025
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16:56 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/ljajen-2003683664.html
Фон дер Ляйен предоставит Киеву доступ к единому рынку ЕС, пишет Telegraph
Фон дер Ляйен предоставит Киеву доступ к единому рынку ЕС, пишет Telegraph - РИА Новости, 07.03.2025
Фон дер Ляйен предоставит Киеву доступ к единому рынку ЕС, пишет Telegraph
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова предоставить Киеву привилегированный доступ к единому рынку ЕС в рамках мирного урегулирования, сообщает... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:56:00+03:00
2025-03-07T16:56:00+03:00
в мире
украина
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урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова предоставить Киеву привилегированный доступ к единому рынку ЕС в рамках мирного урегулирования, сообщает британская газета Telegraph. "Урсула фон дер Ляйен готова довести правила ЕС до "критической точки", чтобы предоставить Украине привилегированный доступ к единому рынку союза в рамках окончательного мирного соглашения", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Брюссель будет выбирать, какие сектора открывать для Украины, а какие оставить закрытыми. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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в мире, украина, киев, брюссель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Фон дер Ляйен предоставит Киеву доступ к единому рынку ЕС, пишет Telegraph

Telegraph: фон дер Ляйен готова предоставить Киеву доступ к единому рынку ЕС

© AP Photo / Omar HavanaГлава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова предоставить Киеву привилегированный доступ к единому рынку ЕС в рамках мирного урегулирования, сообщает британская газета Telegraph.
"Урсула фон дер Ляйен готова довести правила ЕС до "критической точки", чтобы предоставить Украине привилегированный доступ к единому рынку союза в рамках окончательного мирного соглашения", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Брюссель будет выбирать, какие сектора открывать для Украины, а какие оставить закрытыми.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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