https://ria.ru/20250307/lekarstva-2003664050.html
В России снизили цены на шесть жизненно важных лекарств
В России снизили цены на шесть жизненно важных лекарств - РИА Новости, 07.03.2025
В России снизили цены на шесть жизненно важных лекарств
Цены на шесть жизненно необходимых лекарственных препаратов, в том числе для лечения бронхиальной астмы, анемии, лимфомы, лейкоза, снижены в РФ в среднем в 1,5... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:21:00+03:00
2025-03-07T16:21:00+03:00
2025-03-07T16:22:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Цены на шесть жизненно необходимых лекарственных препаратов, в том числе для лечения бронхиальной астмы, анемии, лимфомы, лейкоза, снижены в РФ в среднем в 1,5 раза от средней стоимости их реализации в 2024 году, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. "Референтные (оригинальные) лекарственные препараты с МНН "Инотузумаб озогамицин", "Полатузумаб ведотин", "Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол", "Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон", "Тезепелумаб" и "Роксадустат" были включены в перечень ЖНВЛП в 2025 году. ФАС России провела экономический анализ цен производителей на указанные препараты, в результате чего они были снижены в среднем на 50% от средней стоимости их реализации в 2024 году и в среднем на 52% от минимальных цен в референтных для России странах", - говорится в сообщении. Отмечается, что препарат "Брезтри аэросфера" (МНН "Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол") для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей снижен в цене на 36% от средней стоимости реализации в прошлом году и в 2,9 раза от минимальной цены в референтных для России странах. Цены на "Энерзейр Бризхалер" (МНН "Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон"), который применяется в качестве поддерживающей терапии бронхиальной астмы у взрослых пациентов, снижены в среднем на 11% и на 28% соответственно. В свою очередь цены на препарат "Эврензо" (МНН "Роксадустат") для лечения анемии у взрослых пациентов с хронической болезнью почек снижены в среднем на треть от средней стоимости и на 13% от минимальной цены в референтных странах. А согласованная цена на лекарственный препарат "Тезспире" (МНН "Тезепелумаб") ниже в 3,1 раза средней стоимости его реализации в 2024 году и в 2,8 раза минимальной цены в референтных для России странах. Цены на противоопухолевый лекарственный препарат "Полайви" (МНН "Полатузумаб ведотин"), предназначенный для комплексного лечения диффузной В-крупноклеточной лимфомы, снизились на 35%, а на препарат для лечения отдельных видов лейкоза, "Биспонса" (МНН "Инотузумаб озогамицин") на 26%. "Снижение стоимости препаратов повысит их доступность для граждан России. В медорганизациях они должны предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250227/lekarstva-1863850209.html
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество, здоровье - общество
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество, Здоровье - Общество
В России снизили цены на шесть жизненно важных лекарств
ФАС: цены на шесть жизненно необходимых лекарств снизили в среднем в 1,5 раза
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Цены на шесть жизненно необходимых лекарственных препаратов, в том числе для лечения бронхиальной астмы, анемии, лимфомы, лейкоза, снижены в РФ в среднем в 1,5 раза от средней стоимости их реализации в 2024 году, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
"Референтные (оригинальные) лекарственные препараты с МНН "Инотузумаб озогамицин", "Полатузумаб ведотин", "Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол", "Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон", "Тезепелумаб" и "Роксадустат" были включены в перечень ЖНВЛП в 2025 году. ФАС России
провела экономический анализ цен производителей на указанные препараты, в результате чего они были снижены в среднем на 50% от средней стоимости их реализации в 2024 году и в среднем на 52% от минимальных цен в референтных для России странах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что препарат "Брезтри аэросфера" (МНН "Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол") для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей снижен в цене на 36% от средней стоимости реализации в прошлом году и в 2,9 раза от минимальной цены в референтных для России странах. Цены на "Энерзейр Бризхалер" (МНН "Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон"), который применяется в качестве поддерживающей терапии бронхиальной астмы у взрослых пациентов, снижены в среднем на 11% и на 28% соответственно.
В свою очередь цены на препарат "Эврензо" (МНН "Роксадустат") для лечения анемии у взрослых пациентов с хронической болезнью почек снижены в среднем на треть от средней стоимости и на 13% от минимальной цены в референтных странах. А согласованная цена на лекарственный препарат "Тезспире" (МНН "Тезепелумаб") ниже в 3,1 раза средней стоимости его реализации в 2024 году и в 2,8 раза минимальной цены в референтных для России странах.
Цены на противоопухолевый лекарственный препарат "Полайви" (МНН "Полатузумаб ведотин"), предназначенный для комплексного лечения диффузной В-крупноклеточной лимфомы, снизились на 35%, а на препарат для лечения отдельных видов лейкоза, "Биспонса" (МНН "Инотузумаб озогамицин") на 26%.
"Снижение стоимости препаратов повысит их доступность для граждан России. В медорганизациях они должны предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - добавили в ведомстве.