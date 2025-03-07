https://ria.ru/20250307/latakiya-2003524410.html
СМИ: в Латакии ввели комендантский час
СМИ: в Латакии ввели комендантский час - РИА Новости, 07.03.2025
СМИ: в Латакии ввели комендантский час
Комендантский час введен в сирийской провинции Латакия из-за столкновений между силами безопасности и сторонниками экс-президента Сирии Башара Асада, передает... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T02:26:00+03:00
2025-03-07T02:26:00+03:00
2025-03-07T02:26:00+03:00
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КАИР, 7 мар - РИА Новости. Комендантский час введен в сирийской провинции Латакия из-за столкновений между силами безопасности и сторонниками экс-президента Сирии Башара Асада, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на заявление администрации провинции. "Управление общей безопасности в провинции Латакия объявило о комендантском часе до 10.00 утра (пятницы – ред.)", - говорится в заявлении. Агентство также пишет, что в одноименном административном центре провинции развернуты силы безопасности с целью поддержания безопасности и стабильности. Согласно сообщению агентства, на площади Омейядов в сирийской столице Дамаске проходит митинг в поддержку действий министерства обороны Сирии и органов безопасности. По информации телеканала Syria TV, колонны сил сирийского минобороны в настоящее время движутся из Хомса в сторону прибрежной части Сирии. Ранее в разных районах провинции Латакия, включая город Джебла, вспыхнули ожесточенные боестолкновения между силовиками новой сирийской власти и вооруженными отрядами из числа сторонников бывшего президента Башара Асада. На фоне обострения ситуации местные власти уже объявили о введении комендантского часа в соседнем Тартусе и в городе Хомс. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250307/storonniki-2003517606.html
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в мире, сирия, латакия (город), дамаск (город), башар асад, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Латакия (город), Дамаск (город), Башар Асад, Ахмед аш-Шараа
СМИ: в Латакии ввели комендантский час
SANA: в Латакии ввели комендантский час из-за столкновений