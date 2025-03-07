https://ria.ru/20250307/latakija-2003648714.html

В Латакии продлили комендантский час из-за действий сторонников Асада

В Латакии продлили комендантский час из-за действий сторонников Асада - РИА Новости, 07.03.2025

В Латакии продлили комендантский час из-за действий сторонников Асада

Комендантский час в городе Латакия в одноименной провинции в прибрежной части Сирии продлен до 09.00 субботы, сообщает телеканал Syria TV. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:29:00+03:00

2025-03-07T15:29:00+03:00

2025-03-07T15:29:00+03:00

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КАИР, 7 мар - РИА Новости. Комендантский час в городе Латакия в одноименной провинции в прибрежной части Сирии продлен до 09.00 субботы, сообщает телеканал Syria TV. В четверг в городе Джебла, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. "Администрация провинции Латакия объявила о продлении комендантского часа в городе до 09.00 утра субботы", - говорится в сообщении. По информации телеканала Al Jazeera, силы министерства обороны Сирии прибыли к окраинам города Джебла в провинции Латакия и ведут ожесточенные бои со сторонниками экс-президента Башара Асада. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250307/latakija-2003545978.html

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в мире, справки, латакия (город), сирия, тартус (мухафаза), башар асад, ахмед аш-шараа