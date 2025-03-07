https://ria.ru/20250307/latakija-2003545978.html

СМИ: Минобороны Сирии направило подкрепление в Латакию после столкновений

СМИ: Минобороны Сирии направило подкрепление в Латакию после столкновений - РИА Новости, 07.03.2025

СМИ: Минобороны Сирии направило подкрепление в Латакию после столкновений

В Латакию и Тартус направили дополнительные подразделения Минобороны и МВД Сирии после столкновений между силами безопасности и сторонниками бывшего президента... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T08:47:00+03:00

2025-03-07T08:47:00+03:00

2025-03-07T10:34:00+03:00

в мире

сирия

латакия (город)

башар асад

ахмед аш-шараа

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Латакию и Тартус направили дополнительные подразделения Минобороны и МВД Сирии после столкновений между силами безопасности и сторонниками бывшего президента Башара Асада, сообщило SANA со ссылкой на источник в военном ведомстве страны."Наши силы приступили к дислокации в городах Латакия и Тартус для оказания помощи силам управления госбезопасности САР в их борьбе со сторонниками Асада, чтобы восстановить стабильность и безопасность в регионе", — сказал собеседник агентства.В свою очередь, источник в управлении госбезопасности рассказал о начале операций в провинциях Латакия и Тартус по поиску сторонников Асада и тех, кто оказывал им помощь."Советуем гражданам оставаться дома и немедленно сообщать о любых подозрительных перемещениях", — заявил он.Источник призвал желающих сложить оружие и обратиться в ближайший пункт сил безопасности.Комендантский час ввели в Латакии, где в разных районах, включая город Джебла, вспыхнули ожесточенные боестолкновения между силовиками новой сирийской власти и вооруженными отрядами из числа сторонников бывшего президента Башара Асада. На фоне обострения ситуации местные власти уже объявили о введении комендантского часа в соседнем Тартусе и городе Хомс.Восьмого декабря вооруженная сирийская оппозиция в результате крупного наступления вошла в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января объявили президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250307/siriya-2003519470.html

https://ria.ru/20250307/latakiya-2003519929.html

https://ria.ru/20250307/siriya-2003520896.html

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в мире, сирия, латакия (город), башар асад, ахмед аш-шараа