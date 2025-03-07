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ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел курского приграничья - РИА Новости, 07.03.2025
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14:33 07.03.2025
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ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел курского приграничья
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел курского приграничья - РИА Новости, 07.03.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел курского приграничья
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 18 населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:33:00+03:00
2025-03-07T14:33:00+03:00
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курская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 18 населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Запселье, Заолешенка, Ивашковский, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Орловка, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Суджа", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Викторовка, Гуево, Косица, Локня, Меловой, Мирный, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька, Южный Курской области, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новенькое, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел курского приграничья

МО: ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел в Курской области за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета миномета группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета миномета группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета миномета группировки войск "Север" в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 18 населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Запселье, Заолешенка, Ивашковский, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Орловка, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Суджа", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Викторовка, Гуево, Косица, Локня, Меловой, Мирный, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька, Южный Курской области, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новенькое, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
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