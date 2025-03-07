https://ria.ru/20250307/kurskaya-2003630730.html

ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел курского приграничья

ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел курского приграничья - РИА Новости, 07.03.2025

ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел курского приграничья

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 18 населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:33:00+03:00

2025-03-07T14:33:00+03:00

2025-03-07T14:33:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 18 населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Запселье, Заолешенка, Ивашковский, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Орловка, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Суджа", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Викторовка, Гуево, Косица, Локня, Меловой, Мирный, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька, Южный Курской области, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новенькое, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность