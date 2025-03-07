ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел курского приграничья
МО: ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел в Курской области за сутки
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета миномета группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета миномета группировки войск "Север" в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 18 населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Запселье, Заолешенка, Ивашковский, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Орловка, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Суджа", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Викторовка, Гуево, Косица, Локня, Меловой, Мирный, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька, Южный Курской области, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новенькое, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
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