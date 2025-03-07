https://ria.ru/20250307/kuban-2003735766.html

На Кубани опровергли информацию стриптизе для учителей накануне 8 марта

На Кубани опровергли информацию стриптизе для учителей накануне 8 марта - РИА Новости, 07.03.2025

На Кубани опровергли информацию стриптизе для учителей накануне 8 марта

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что учителя кубанской станицы заказали эротическое шоу накануне Международного женского дня. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T21:26:00+03:00

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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что учителя кубанской станицы заказали эротическое шоу накануне Международного женского дня. Ранее в сети появились кадры, где мужчины со спущенными трусами танцуют под музыку перед женщинами. Якобы такой корпоратив замужних педагогов возмутил местных жителей. "В соцсетях и Telegram-каналах публикуют информацию, якобы учителя школы станицы Петровской Славянского района заказали эротическое шоу накануне Международного женского дня. Это - фейк", - говорится в сообщении. По данным минобразования Кубани, школы региона не проводили праздничные корпоративы. А опубликованное видео - это фрагмент шоу для взрослых, которое провели в одном из кафе станицы Петровской еще 28 февраля. "Никакой связи с учителями здесь нет", - заключают власти.

https://ria.ru/20250307/mart-2003558647.html

https://ria.ru/20250307/prazdnik-1848743509.html

краснодарский край

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краснодарский край, славянский район, россия, краснодар, общество, образование - общество