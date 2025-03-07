Рейтинг@Mail.ru
На Кубани опровергли информацию стриптизе для учителей накануне 8 марта - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/kuban-2003735766.html
На Кубани опровергли информацию стриптизе для учителей накануне 8 марта
На Кубани опровергли информацию стриптизе для учителей накануне 8 марта - РИА Новости, 07.03.2025
На Кубани опровергли информацию стриптизе для учителей накануне 8 марта
Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что учителя кубанской станицы заказали эротическое шоу накануне Международного женского дня. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T21:26:00+03:00
2025-03-07T21:26:00+03:00
краснодарский край
славянский район
россия
краснодар
общество
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938262975_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_91e9af32085fa04f93971c2038a55a26.jpg
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что учителя кубанской станицы заказали эротическое шоу накануне Международного женского дня. Ранее в сети появились кадры, где мужчины со спущенными трусами танцуют под музыку перед женщинами. Якобы такой корпоратив замужних педагогов возмутил местных жителей. "В соцсетях и Telegram-каналах публикуют информацию, якобы учителя школы станицы Петровской Славянского района заказали эротическое шоу накануне Международного женского дня. Это - фейк", - говорится в сообщении. По данным минобразования Кубани, школы региона не проводили праздничные корпоративы. А опубликованное видео - это фрагмент шоу для взрослых, которое провели в одном из кафе станицы Петровской еще 28 февраля. "Никакой связи с учителями здесь нет", - заключают власти.
https://ria.ru/20250307/mart-2003558647.html
https://ria.ru/20250307/prazdnik-1848743509.html
краснодарский край
славянский район
россия
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938262975_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_58f51c9a556ffd9b8a66309cf7aa77e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, славянский район, россия, краснодар, общество, образование - общество
Краснодарский край, Славянский район, Россия, Краснодар, Общество, Образование - Общество
На Кубани опровергли информацию стриптизе для учителей накануне 8 марта

На Кубани опровергли информацию о мужском стриптизе для учительниц перед 8 марта

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что учителя кубанской станицы заказали эротическое шоу накануне Международного женского дня.
Ранее в сети появились кадры, где мужчины со спущенными трусами танцуют под музыку перед женщинами. Якобы такой корпоратив замужних педагогов возмутил местных жителей.
Продажа цветов в Международный женский день на Рижском рынке в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Каждый четвертый мужчина уверен, что забыть поздравить жену 8 Марта опасно
Вчера, 09:59
"В соцсетях и Telegram-каналах публикуют информацию, якобы учителя школы станицы Петровской Славянского района заказали эротическое шоу накануне Международного женского дня. Это - фейк", - говорится в сообщении.
По данным минобразования Кубани, школы региона не проводили праздничные корпоративы. А опубликованное видео - это фрагмент шоу для взрослых, которое провели в одном из кафе станицы Петровской еще 28 февраля. "Никакой связи с учителями здесь нет", - заключают власти.
Продажа цветов перед 8 марта в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Международный женский день 8 марта: суть и традиции праздника
Вчера, 14:46
 
Краснодарский крайСлавянский районРоссияКраснодарОбществоОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала