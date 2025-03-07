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Мероприятия по финансовой грамотности и безопасности пройдут в Красноярске - РИА Новости, 07.03.2025
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10:34 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/krasnoyarsk-2003570832.html
Мероприятия по финансовой грамотности и безопасности пройдут в Красноярске
Мероприятия по финансовой грамотности и безопасности пройдут в Красноярске - РИА Новости, 07.03.2025
Мероприятия по финансовой грамотности и безопасности пройдут в Красноярске
Два крупных мероприятия в сфере финансовой грамотности и безопасности пройдут в Красноярске в 2025 году, сообщает пресс-служба краевого министерства финансов. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:34:00+03:00
2025-03-07T10:34:00+03:00
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 7 мар - РИА Новости. Два крупных мероприятия в сфере финансовой грамотности и безопасности пройдут в Красноярске в 2025 году, сообщает пресс-служба краевого министерства финансов. Согласно сообщению, в июле на Всероссийском молодежном образовательном форуме ТИМ "Бирюса" пройдет новая тематическая смена, а в сентябре Красноярск встречает финалистов V Международной олимпиады по финансовой безопасности. "Два крупных мероприятия впервые пройдут в сибирском регионе по инициативе губернатора Михаила Котюкова и при поддержке федеральных ведомств – Минфина России, Росфинмониторинга, Росмолодежи. Подготовку к этим событиям обсудили на заседании краевой профильной межведомственной комиссии под председательством вице-премьера Владимира Бахаря", - уточнили в пресс-службе. Проректор Сибирского федерального университета Денис Гуц рассказал о проектах в поддержку международного олимпиадного движения по финансовой безопасности. По его словам, на базе СФУ создан центр подготовки школьников и студентов к олимпиаде. Физико-математическая школа является площадкой для реализации федерального проекта "Университетские смены" и организации школы "ФинОлимп". В настоящее время завершается подготовка плана мероприятий финала V Международной олимпиады, который пройдет на базе СФУ в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Заинтересованность в партнерском участии в мероприятиях выразили представители банковского сектора, которые реализуют собственные проекты по финансовому просвещению на территории региона. Также члены комиссии подвели итоги реализации региональной программы по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры. Замглавы краевого минфина Алексей Черненко сообщил, что в 2024 году в крае состоялось около 10,5 тысячи мероприятий с участием более 500 тысяч человек. Самым ярким событием стал традиционный Семейный финансовый фестиваль, который прошел во всех муниципальных образованиях. Заместитель краевого кабмина – министр финансов Владимир Бахарь поблагодарил коллег за работу и обозначил основные приоритеты на 2025 год. Ключевые направления связаны с реализацией федеральной стратегии и региональной программы по повышению финансовой грамотности и культуры населения до 2030 года.
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красноярск
Красноярск
Мероприятия по финансовой грамотности и безопасности пройдут в Красноярске

Мероприятия в сфере финансовой грамотности и безопасности пройдут в Красноярске

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Красноярск с Николаевской сопки
Вид на Красноярск с Николаевской сопки - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Вид на Красноярск с Николаевской сопки. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 7 мар - РИА Новости. Два крупных мероприятия в сфере финансовой грамотности и безопасности пройдут в Красноярске в 2025 году, сообщает пресс-служба краевого министерства финансов.
Согласно сообщению, в июле на Всероссийском молодежном образовательном форуме ТИМ "Бирюса" пройдет новая тематическая смена, а в сентябре Красноярск встречает финалистов V Международной олимпиады по финансовой безопасности.
"Два крупных мероприятия впервые пройдут в сибирском регионе по инициативе губернатора Михаила Котюкова и при поддержке федеральных ведомств – Минфина России, Росфинмониторинга, Росмолодежи. Подготовку к этим событиям обсудили на заседании краевой профильной межведомственной комиссии под председательством вице-премьера Владимира Бахаря", - уточнили в пресс-службе.
Проректор Сибирского федерального университета Денис Гуц рассказал о проектах в поддержку международного олимпиадного движения по финансовой безопасности. По его словам, на базе СФУ создан центр подготовки школьников и студентов к олимпиаде. Физико-математическая школа является площадкой для реализации федерального проекта "Университетские смены" и организации школы "ФинОлимп".
В настоящее время завершается подготовка плана мероприятий финала V Международной олимпиады, который пройдет на базе СФУ в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Заинтересованность в партнерском участии в мероприятиях выразили представители банковского сектора, которые реализуют собственные проекты по финансовому просвещению на территории региона.
Также члены комиссии подвели итоги реализации региональной программы по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры. Замглавы краевого минфина Алексей Черненко сообщил, что в 2024 году в крае состоялось около 10,5 тысячи мероприятий с участием более 500 тысяч человек. Самым ярким событием стал традиционный Семейный финансовый фестиваль, который прошел во всех муниципальных образованиях.
Заместитель краевого кабмина – министр финансов Владимир Бахарь поблагодарил коллег за работу и обозначил основные приоритеты на 2025 год. Ключевые направления связаны с реализацией федеральной стратегии и региональной программы по повышению финансовой грамотности и культуры населения до 2030 года.
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