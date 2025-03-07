https://ria.ru/20250307/kishinev-2003702997.html

В Кишиневе вынесут приговор Нестеровскому

В Кишиневе вынесут приговор Нестеровскому - РИА Новости, 07.03.2025

В Кишиневе вынесут приговор Нестеровскому

Депутат оппозиционного молдавского блока "Победа" Александр Нестеровский, которого обвиняют в электоральной коррупции, вынесут приговор 19 марта, сообщили в... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:42:00+03:00

2025-03-07T17:42:00+03:00

2025-03-07T17:42:00+03:00

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КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Депутат оппозиционного молдавского блока "Победа" Александр Нестеровский, которого обвиняют в электоральной коррупции, вынесут приговор 19 марта, сообщили в суде Кишинева. Сторонники и члены блока "Победа" в пятницу собрались на митинг у здания суда Кишинева, чтобы поддержать депутата Александра Нестеровского. "Вердикт по этому уголовному делу будет вынесен 19 марта, в 16.00 (17.00 мск)", - сообщили журналистам в суде Кишинева после очередного заседания.Нестеровский после заседания повторил, что он отказывается признавать свою вину и считает весь процесс сфабрикованным. "Сегодня я выступил с последним словом, впервые была пресса, митинг, я думал, что суд должен сам решать все в тишине. Но в тишине мне решили дать 10 лет, думаю, что самому прокурору стыдно за такое предложение. Надежда не умирает, что суд вынесет законное решение", - заявил Нестеровский. Нестеровской является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20250306/shor-2003350940.html

https://ria.ru/20250307/moldaviya-2003658866.html

https://ria.ru/20241213/shor-1989118898.html

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в мире, кишинев, молдавия, россия, майя санду