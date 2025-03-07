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Российский посол рассказал о возможном сотрудничестве с Кирибати - РИА Новости, 07.03.2025
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23:53 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/kiribati-2003747750.html
Российский посол рассказал о возможном сотрудничестве с Кирибати
Российский посол рассказал о возможном сотрудничестве с Кирибати - РИА Новости, 07.03.2025
Российский посол рассказал о возможном сотрудничестве с Кирибати
Россия могла бы сотрудничать с Кирибати в сфере туризма и рыболовства, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в этом государстве Сергей... РИА Новости, 07.03.2025
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ДЖАКАРТА, 7 мар - РИА Новости. Россия могла бы сотрудничать с Кирибати в сфере туризма и рыболовства, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в этом государстве Сергей Толченов. Президент России Владимир Путин ранее в пятницу подписал указ о назначении Сергея Толченова послом в Республике Кирибати по совместительству. Толченов также представляет интересы России в Индонезии и Восточном Тиморе. "С Кирибати можно найти определенные возможности для сотрудничества. Это может быть туристическая сфера, это может также быть рыболовство", - отметил дипломат. По его словам, интерес также представляет взаимодействие России и Кирибати в ООН. Так, Кирибати воздержалось от голосования на февральской Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине. Кирибати - государство, расположенное на островах и атоллах в западной части Тихого океана. В стране проживают около 130 тысяч человек.
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россия, кирибати, индонезия, владимир путин, оон, генеральная ассамблея оон, политика
Россия, Кирибати, Индонезия, Владимир Путин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Политика
Российский посол рассказал о возможном сотрудничестве с Кирибати

Посол Толченов: Россия могла бы сотрудничать с Кирибати в туризме и рыболовстве

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Индонезии Сергей Толченов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Индонезии Сергей Толченов - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Индонезии Сергей Толченов. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 7 мар - РИА Новости. Россия могла бы сотрудничать с Кирибати в сфере туризма и рыболовства, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в этом государстве Сергей Толченов.
Президент России Владимир Путин ранее в пятницу подписал указ о назначении Сергея Толченова послом в Республике Кирибати по совместительству. Толченов также представляет интересы России в Индонезии и Восточном Тиморе.
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"С Кирибати можно найти определенные возможности для сотрудничества. Это может быть туристическая сфера, это может также быть рыболовство", - отметил дипломат.
По его словам, интерес также представляет взаимодействие России и Кирибати в ООН. Так, Кирибати воздержалось от голосования на февральской Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине.
Кирибати - государство, расположенное на островах и атоллах в западной части Тихого океана. В стране проживают около 130 тысяч человек.
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