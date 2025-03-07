https://ria.ru/20250307/kiribati-2003747750.html
Российский посол рассказал о возможном сотрудничестве с Кирибати
Российский посол рассказал о возможном сотрудничестве с Кирибати - РИА Новости, 07.03.2025
Российский посол рассказал о возможном сотрудничестве с Кирибати
Россия могла бы сотрудничать с Кирибати в сфере туризма и рыболовства, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в этом государстве Сергей... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T23:53:00+03:00
2025-03-07T23:53:00+03:00
2025-03-07T23:53:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 7 мар - РИА Новости. Россия могла бы сотрудничать с Кирибати в сфере туризма и рыболовства, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в этом государстве Сергей Толченов. Президент России Владимир Путин ранее в пятницу подписал указ о назначении Сергея Толченова послом в Республике Кирибати по совместительству. Толченов также представляет интересы России в Индонезии и Восточном Тиморе. "С Кирибати можно найти определенные возможности для сотрудничества. Это может быть туристическая сфера, это может также быть рыболовство", - отметил дипломат. По его словам, интерес также представляет взаимодействие России и Кирибати в ООН. Так, Кирибати воздержалось от голосования на февральской Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине. Кирибати - государство, расположенное на островах и атоллах в западной части Тихого океана. В стране проживают около 130 тысяч человек.
https://ria.ru/20241007/oon-1976675250.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кирибати, индонезия, владимир путин, оон, генеральная ассамблея оон, политика
Россия, Кирибати, Индонезия, Владимир Путин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Политика
Российский посол рассказал о возможном сотрудничестве с Кирибати
Посол Толченов: Россия могла бы сотрудничать с Кирибати в туризме и рыболовстве
ДЖАКАРТА, 7 мар - РИА Новости. Россия могла бы сотрудничать с Кирибати в сфере туризма и рыболовства, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в этом государстве Сергей Толченов.
Президент России Владимир Путин ранее в пятницу подписал указ о назначении Сергея Толченова послом в Республике Кирибати по совместительству. Толченов также представляет интересы России в Индонезии и Восточном Тиморе.
"С Кирибати можно найти определенные возможности для сотрудничества. Это может быть туристическая сфера, это может также быть рыболовство", - отметил дипломат.
По его словам, интерес также представляет взаимодействие России и Кирибати в ООН. Так, Кирибати воздержалось от голосования на февральской Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине.
Кирибати - государство, расположенное на островах и атоллах в западной части Тихого океана. В стране проживают около 130 тысяч человек.