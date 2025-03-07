https://ria.ru/20250307/kiribati-2003747750.html

Российский посол рассказал о возможном сотрудничестве с Кирибати

Российский посол рассказал о возможном сотрудничестве с Кирибати - РИА Новости, 07.03.2025

Российский посол рассказал о возможном сотрудничестве с Кирибати

Россия могла бы сотрудничать с Кирибати в сфере туризма и рыболовства, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в этом государстве Сергей... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T23:53:00+03:00

2025-03-07T23:53:00+03:00

2025-03-07T23:53:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 7 мар - РИА Новости. Россия могла бы сотрудничать с Кирибати в сфере туризма и рыболовства, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в этом государстве Сергей Толченов. Президент России Владимир Путин ранее в пятницу подписал указ о назначении Сергея Толченова послом в Республике Кирибати по совместительству. Толченов также представляет интересы России в Индонезии и Восточном Тиморе. "С Кирибати можно найти определенные возможности для сотрудничества. Это может быть туристическая сфера, это может также быть рыболовство", - отметил дипломат. По его словам, интерес также представляет взаимодействие России и Кирибати в ООН. Так, Кирибати воздержалось от голосования на февральской Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине. Кирибати - государство, расположенное на островах и атоллах в западной части Тихого океана. В стране проживают около 130 тысяч человек.

https://ria.ru/20241007/oon-1976675250.html

https://ria.ru/20241030/rossiya-1981010786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, кирибати, индонезия, владимир путин, оон, генеральная ассамблея оон, политика