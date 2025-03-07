https://ria.ru/20250307/kallas-2003633461.html
Каллас обсудила с министром обороны Украины поставки оружия
Каллас обсудила с министром обороны Украины поставки оружия - РИА Новости, 07.03.2025
Каллас обсудила с министром обороны Украины поставки оружия
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что обсудила в пятницу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым европейские военные поставки. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:41:00+03:00
2025-03-07T14:41:00+03:00
2025-03-07T14:41:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что обсудила в пятницу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым европейские военные поставки. Накануне в ходе саммита ЕС лидеры стран сообщества не смогли согласовать инициативу по военной помощи Киеву на 2025 год. В итоге только 26 из 27 стран Евросоюза (исключая Венгрию) утвердили выводы, в которых одобряется намерение отдельных государств наращивать такую поддержку. "Этим утром я провела встречу с министром обороны Украины. Мы знаем потребности Украины в области обороны, ЕС наращивает производство оружия, чтобы ускорить поставки", - написала Каллас в сети X.
https://ria.ru/20250304/kallas-2002855713.html
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Каллас обсудила с министром обороны Украины поставки оружия
Каллас: ЕС наращивает производство оружия, чтобы ускорить поставки на Украину