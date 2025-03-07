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Лидеры ЕС отклонили инициативу Каллас о военной помощи Киеву - РИА Новости, 07.03.2025
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00:21 07.03.2025 (обновлено: 00:25 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/kallas-2003516348.html
Лидеры ЕС отклонили инициативу Каллас о военной помощи Киеву
Лидеры ЕС отклонили инициативу Каллас о военной помощи Киеву - РИА Новости, 07.03.2025
Лидеры ЕС отклонили инициативу Каллас о военной помощи Киеву
Лидеры ЕС не утвердили инициативу главы евродипломатии Каи Каллас по военной помощи Киеву на 2025 год, призвав прорабатывать ее дальше, следует из письменных... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T00:21:00+03:00
2025-03-07T00:25:00+03:00
в мире
украина
кайя каллас
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Лидеры ЕС не утвердили инициативу главы евродипломатии Каи Каллас по военной помощи Киеву на 2025 год, призвав прорабатывать ее дальше, следует из письменных выводов по итогам встречи в верхах, утвержденных 26 из 27 стран Евросоюза.Европейские лидеры "приветствовали" готовность стран-членов ЕС активизировать усилия "по удовлетворению насущных оборонных потребностей Украины", включая ПВО, боеприпасы и ракеты, а также подготовку боевиков ВСУ.В то же время они призвали "Совет ЕС оперативно продвигать работу над инициативами, в частности инициативой верховного представителя по координации возросшей военной поддержки ЕС Украине".Другие заявления, принятые на саммите:Как сообщил журналистам европейский источник, выводы саммита ЕС по ситуации на Украине поддержали 26 из 27 государств-членов. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что соглашение о дальнейшей поддержке Киева в условиях прекращения помощи со стороны США на внеочередном саммите Евросоюза пока не было принято.Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины.В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир.В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
https://ria.ru/20250307/samolety-2003515863.html
https://ria.ru/20250306/tramp-2003513983.html
https://ria.ru/20250306/evropa-2003499426.html
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в мире, украина, кайя каллас, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Кайя Каллас, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины

Лидеры ЕС отклонили инициативу Каллас о военной помощи Киеву

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Лидеры ЕС не утвердили инициативу главы евродипломатии Каи Каллас по военной помощи Киеву на 2025 год, призвав прорабатывать ее дальше, следует из письменных выводов по итогам встречи в верхах, утвержденных 26 из 27 стран Евросоюза.
Европейские лидеры "приветствовали" готовность стран-членов ЕС активизировать усилия "по удовлетворению насущных оборонных потребностей Украины", включая ПВО, боеприпасы и ракеты, а также подготовку боевиков ВСУ.
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В то же время они призвали "Совет ЕС оперативно продвигать работу над инициативами, в частности инициативой верховного представителя по координации возросшей военной поддержки ЕС Украине".
Другие заявления, принятые на саммите:
  • Решено продолжить работу над обеспечением гарантий безопасности для Украины;
  • Брюссель намерен продолжать и наращивать санкционное давление на Россию;
  • Согласованы планы по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро на оборону;
  • Совету Евросоюза поручено рассмотреть кредит в 150 миллиардов евро для финансирования европейского ВПК;
  • Еврокомиссия должна представить стратегию развития обороны в ЕС с увеличением финансирования отрасли;
  • Евросоюз будет развивать свой ВПК с учетом уроков украинского конфликта с акцентом на системах ПВО и ПРО, беспилотниках, высокоточных системах ракетных системах;
  • Брюссель хочет охранять границы союза для его безопасности, оправдывая это среди прочего и угрозами, якобы исходящими от России и Белоруссии;
  • Еврокомиссию, Словакию и Украину призвали ускорить поиск решения "проблемы транзита газа" с учетом обеспокоенности Братиславы.
Как сообщил журналистам европейский источник, выводы саммита ЕС по ситуации на Украине поддержали 26 из 27 государств-членов. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что соглашение о дальнейшей поддержке Киева в условиях прекращения помощи со стороны США на внеочередном саммите Евросоюза пока не было принято.
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В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир.
В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
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