Лидеры ЕС отклонили инициативу Каллас о военной помощи Киеву
© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Лидеры ЕС не утвердили инициативу главы евродипломатии Каи Каллас по военной помощи Киеву на 2025 год, призвав прорабатывать ее дальше, следует из письменных выводов по итогам встречи в верхах, утвержденных 26 из 27 стран Евросоюза.
В то же время они призвали "Совет ЕС оперативно продвигать работу над инициативами, в частности инициативой верховного представителя по координации возросшей военной поддержки ЕС Украине".
Другие заявления, принятые на саммите:
- Решено продолжить работу над обеспечением гарантий безопасности для Украины;
- Брюссель намерен продолжать и наращивать санкционное давление на Россию;
- Согласованы планы по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро на оборону;
- Совету Евросоюза поручено рассмотреть кредит в 150 миллиардов евро для финансирования европейского ВПК;
- Еврокомиссия должна представить стратегию развития обороны в ЕС с увеличением финансирования отрасли;
- Евросоюз будет развивать свой ВПК с учетом уроков украинского конфликта с акцентом на системах ПВО и ПРО, беспилотниках, высокоточных системах ракетных системах;
- Брюссель хочет охранять границы союза для его безопасности, оправдывая это среди прочего и угрозами, якобы исходящими от России и Белоруссии;
- Еврокомиссию, Словакию и Украину призвали ускорить поиск решения "проблемы транзита газа" с учетом обеспокоенности Братиславы.
Как сообщил журналистам европейский источник, выводы саммита ЕС по ситуации на Украине поддержали 26 из 27 государств-членов. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что соглашение о дальнейшей поддержке Киева в условиях прекращения помощи со стороны США на внеочередном саммите Евросоюза пока не было принято.
Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир.
В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.