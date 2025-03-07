Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары по военным объектам "Хезболлы" на юге Ливана
© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара на юге Ливана
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара на юге Ливана. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по военным объектам движения "Хезболла" на юге Ливана, на которых были зафиксированы ракетные установки и оружие.
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"Некоторое время назад Армия обороны Израиля на основе имеющихся разведывательных данных нанесла удары по военным объектам на юге Ливана, принадлежащим террористической организации "Хезболлах", на которых были обнаружены оружие и ракетные установки, принадлежащие "Хезболле", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
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В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно этому плану, в течение 60 дней с момента прекращения огня армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура движения "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. При этом Израиль сохранил за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлах".
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседней страны, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Армия Ливана в свою очередь также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.
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