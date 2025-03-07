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Маск заблокировали кредитные карты сотрудникам военной базы в Италии - РИА Новости, 07.03.2025
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16:30 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/italija-2003668159.html
Маск заблокировали кредитные карты сотрудникам военной базы в Италии
Маск заблокировали кредитные карты сотрудникам военной базы в Италии - РИА Новости, 07.03.2025
Маск заблокировали кредитные карты сотрудникам военной базы в Италии
Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, заблокировал кредитные карты... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:30:00+03:00
2025-03-07T16:30:00+03:00
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РИМ, 7 мар – РИА Новости. Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, заблокировал кредитные карты гражданским сотрудникам американской военной базы в Авиано на севере Италии, сообщила местная газета Messaggero Veneto. Все счета, к которым были привязаны государственные карты, были сокращены до одного доллара. Распоряжение коснулась около шестидесяти сотрудников, итальянцев и американцев, сроком на один месяц, но не военнослужащих. DOGE ставит целью повысить прозрачность федеральных расходов, при этом централизованная технологическая система должна регистрировать каждый платеж, пишет издание. Ранее итальянские СМИ сообщили, что департамент направил гражданским служащим пяти военных баз США в Италии письмо с просьбой предоставить отчет о деятельности за последнюю неделю. Из-за письма профсоюзы итальянских работник баз задались вопросом, должны ли они отвечать на вопросы американского ведомства. Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
https://ria.ru/20250306/departament-2003457016.html
https://ria.ru/20250217/doge-1999744195.html
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в мире, сша, италия, илон маск, дональд трамп, майк джонсон
В мире, США, Италия, Илон Маск, Дональд Трамп, Майк Джонсон
Маск заблокировали кредитные карты сотрудникам военной базы в Италии

DOGE заблокировал кредитные карты гражданскому персоналу авиабазы США в Италии

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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РИМ, 7 мар – РИА Новости. Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, заблокировал кредитные карты гражданским сотрудникам американской военной базы в Авиано на севере Италии, сообщила местная газета Messaggero Veneto.
Все счета, к которым были привязаны государственные карты, были сокращены до одного доллара. Распоряжение коснулась около шестидесяти сотрудников, итальянцев и американцев, сроком на один месяц, но не военнослужащих. DOGE ставит целью повысить прозрачность федеральных расходов, при этом централизованная технологическая система должна регистрировать каждый платеж, пишет издание.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
WP: DOGE уволил около шести тысяч ветеранов
6 марта, 17:39
Ранее итальянские СМИ сообщили, что департамент направил гражданским служащим пяти военных баз США в Италии письмо с просьбой предоставить отчет о деятельности за последнюю неделю. Из-за письма профсоюзы итальянских работник баз задались вопросом, должны ли они отвечать на вопросы американского ведомства.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
СМИ: DOGE хочет получить доступ к базе данных налогового управления США
17 февраля, 06:05
 
В миреСШАИталияИлон МаскДональд ТрампМайк Джонсон
 
 
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