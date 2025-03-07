Маск заблокировали кредитные карты сотрудникам военной базы в Италии
DOGE заблокировал кредитные карты гражданскому персоналу авиабазы США в Италии
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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РИМ, 7 мар – РИА Новости. Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, заблокировал кредитные карты гражданским сотрудникам американской военной базы в Авиано на севере Италии, сообщила местная газета Messaggero Veneto.
Все счета, к которым были привязаны государственные карты, были сокращены до одного доллара. Распоряжение коснулась около шестидесяти сотрудников, итальянцев и американцев, сроком на один месяц, но не военнослужащих. DOGE ставит целью повысить прозрачность федеральных расходов, при этом централизованная технологическая система должна регистрировать каждый платеж, пишет издание.
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Ранее итальянские СМИ сообщили, что департамент направил гражданским служащим пяти военных баз США в Италии письмо с просьбой предоставить отчет о деятельности за последнюю неделю. Из-за письма профсоюзы итальянских работник баз задались вопросом, должны ли они отвечать на вопросы американского ведомства.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.