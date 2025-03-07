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Нижегородская область и Куба проведут ИТ-олимпиаду по кибербезопасности - РИА Новости, 07.03.2025
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Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
14:37 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/it-olimpiada-2003632455.html
Нижегородская область и Куба проведут ИТ-олимпиаду по кибербезопасности
Нижегородская область и Куба проведут ИТ-олимпиаду по кибербезопасности - РИА Новости, 07.03.2025
Нижегородская область и Куба проведут ИТ-олимпиаду по кибербезопасности
Нижегородская область и Республика Куба открывают регистрацию на международную ИТ-олимпиаду по кибербезопасности для школьников, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:37:00+03:00
2025-03-07T14:37:00+03:00
нижегородская область
нижний новгород
россия
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар - РИА Новости. Нижегородская область и Республика Куба открывают регистрацию на международную ИТ-олимпиаду по кибербезопасности для школьников, сообщает пресс-служба правительства российского региона. В олимпиаде смогут принять участие школьники из России и других стран в возрасте от 14 до 18 лет включительно. Регистрация продлится до 10 апреля. "Обеспечение кибербезопасности - это задача, которая крайне актуальна для многих стран. Подготовка специалистов в этой сфере, начиная со школьной скамьи, - это инвестиция в защиту цифровой инфраструктуры и устойчивое развитие технологий будущего. Рассчитываем, что международная ИТ-олимпиада, которую мы проводим вместе с нашими кубинскими партнерами, поможет выявить таланты и даст им возможность развиваться в этой критически важной области. Важно сформировать новое поколение экспертов, способных противостоять вызовам цифровой эпохи", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Олимпиада пройдет в несколько этапов. Индивидуальный онлайн-этап будет проходить со 2 по 15 апреля, командное онлайн-соревнование - с 21 по 25 апреля. По итогам отборочных этапов, 100 сильнейших участников будут приглашены на очный финал, который пройдет с 30 мая по 3 июня в Нижнем Новгороде. Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России". "Международная ИТ-олимпиада - это площадка, где школьники не только соревнуются, но и учатся работать с технологиями будущего. Решая задачи по искусственному интеллекту и кибербезопасности, они получают уникальный опыт, который поможет им стать востребованными специалистами. Особенно вдохновляет, что финальный этап олимпиады пройдет в Нижнем Новгороде, а церемония награждения - на десятой юбилейной конференции ЦИПР-2025 - одной из крупнейших технологических конференций страны", - подчеркнул директор Регионального центра цифровых технологий "Горький Тех" Евгений Федосеев. Олимпиада пройдет в формате Capture The Flag (CTF), где участники будут решать задачи, связанные с кибербезопасностью, с целью "найти флаг" - специальную строку, подтверждающую успешное выполнение задания. Такой формат позволит развить практические навыки, поможет изучить уязвимости в системах и способы их устранения.
https://ria.ru/20250306/molodezh-2003385313.html
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нижний новгород, россия, глеб никитин
Нижегородская область, Нижний Новгород, Россия, Глеб Никитин
Нижегородская область и Куба проведут ИТ-олимпиаду по кибербезопасности

Нижегородская область и Куба открывают международную ИТ-олимпиаду для школьников

CC BY 4.0 / Правительство Нижегородской области (cropped) / Нижегородская область и Республика Куба проведут ИТ-олимпиаду по кибербезопасности
Нижегородская область и Республика Куба проведут ИТ-олимпиаду по кибербезопасности - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
CC BY 4.0 / Правительство Нижегородской области (cropped) /
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар - РИА Новости. Нижегородская область и Республика Куба открывают регистрацию на международную ИТ-олимпиаду по кибербезопасности для школьников, сообщает пресс-служба правительства российского региона.
В олимпиаде смогут принять участие школьники из России и других стран в возрасте от 14 до 18 лет включительно. Регистрация продлится до 10 апреля.
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"Обеспечение кибербезопасности - это задача, которая крайне актуальна для многих стран. Подготовка специалистов в этой сфере, начиная со школьной скамьи, - это инвестиция в защиту цифровой инфраструктуры и устойчивое развитие технологий будущего. Рассчитываем, что международная ИТ-олимпиада, которую мы проводим вместе с нашими кубинскими партнерами, поможет выявить таланты и даст им возможность развиваться в этой критически важной области. Важно сформировать новое поколение экспертов, способных противостоять вызовам цифровой эпохи", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Олимпиада пройдет в несколько этапов. Индивидуальный онлайн-этап будет проходить со 2 по 15 апреля, командное онлайн-соревнование - с 21 по 25 апреля. По итогам отборочных этапов, 100 сильнейших участников будут приглашены на очный финал, который пройдет с 30 мая по 3 июня в Нижнем Новгороде. Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
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26 февраля, 20:33
"Международная ИТ-олимпиада - это площадка, где школьники не только соревнуются, но и учатся работать с технологиями будущего. Решая задачи по искусственному интеллекту и кибербезопасности, они получают уникальный опыт, который поможет им стать востребованными специалистами. Особенно вдохновляет, что финальный этап олимпиады пройдет в Нижнем Новгороде, а церемония награждения - на десятой юбилейной конференции ЦИПР-2025 - одной из крупнейших технологических конференций страны", - подчеркнул директор Регионального центра цифровых технологий "Горький Тех" Евгений Федосеев.
Олимпиада пройдет в формате Capture The Flag (CTF), где участники будут решать задачи, связанные с кибербезопасностью, с целью "найти флаг" - специальную строку, подтверждающую успешное выполнение задания. Такой формат позволит развить практические навыки, поможет изучить уязвимости в системах и способы их устранения.
 
Нижегородская областьНижний НовгородРоссияГлеб Никитин
 
 
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