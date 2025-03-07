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США сокращают финансирование антииранских СМИ, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2025
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14:29 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/iran-2003629882.html
США сокращают финансирование антииранских СМИ, сообщили СМИ
США сокращают финансирование антииранских СМИ, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2025
США сокращают финансирование антииранских СМИ, сообщили СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа сокращает финансирование антииранских некоммерческих организаций и СМИ, базирующихся за пределами Ирана, которые... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:29:00+03:00
2025-03-07T14:29:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа сокращает финансирование антииранских некоммерческих организаций и СМИ, базирующихся за пределами Ирана, которые занимались мониторингом ситуации в стране, сообщает газета Washington Post. "Масштабные сокращения американской помощи за рубежом угрожают перекрыть потоки информации изнутри Ирана... Иранские организации, занимающиеся мониторингом прав человека, сократили персонал, гражданские группы приостановили программы, а новостные издания урезали свою деятельность", — пишет издание. По данным Washington Post, урезание бюджета затронуло десятки организаций, в которых работали сотни человек. Эти структуры занимались сбором информации о ситуации с правами человека и поддерживали гражданское общество. Большинство из них расположены за пределами Ирана и финансировались в рамках американской программы Near East Regional Democracy (NERD), созданной после протестов в 2009 году. В 2024 году администрация Байдена запросила на программу 65 миллионов долларов, однако после прихода к власти Трампа финансирование было заморожено. Источники газеты сообщают, что из-за этого некоторые организации вынуждены были приостановить деятельность или сократить число сотрудников. При этом Вашингтон пока не определился с дальнейшими планами по этим программам, отмечает Washington Post. Трамп после вступления в должность 20 января подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США.
https://ria.ru/20250305/peskov-2003177047.html
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в мире, иран, сша, дональд трамп
В мире, Иран, США, Дональд Трамп
США сокращают финансирование антииранских СМИ, сообщили СМИ

WP: США сокращают финансирование антииранских некоммерческих организаций и СМИ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа сокращает финансирование антииранских некоммерческих организаций и СМИ, базирующихся за пределами Ирана, которые занимались мониторингом ситуации в стране, сообщает газета Washington Post.
«
"Масштабные сокращения американской помощи за рубежом угрожают перекрыть потоки информации изнутри Ирана... Иранские организации, занимающиеся мониторингом прав человека, сократили персонал, гражданские группы приостановили программы, а новостные издания урезали свою деятельность", — пишет издание.
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По данным Washington Post, урезание бюджета затронуло десятки организаций, в которых работали сотни человек. Эти структуры занимались сбором информации о ситуации с правами человека и поддерживали гражданское общество. Большинство из них расположены за пределами Ирана и финансировались в рамках американской программы Near East Regional Democracy (NERD), созданной после протестов в 2009 году.
В 2024 году администрация Байдена запросила на программу 65 миллионов долларов, однако после прихода к власти Трампа финансирование было заморожено. Источники газеты сообщают, что из-за этого некоторые организации вынуждены были приостановить деятельность или сократить число сотрудников.
При этом Вашингтон пока не определился с дальнейшими планами по этим программам, отмечает Washington Post.
Трамп после вступления в должность 20 января подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США.
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