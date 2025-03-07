США сокращают финансирование антииранских СМИ, сообщили СМИ
WP: США сокращают финансирование антииранских некоммерческих организаций и СМИ
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа сокращает финансирование антииранских некоммерческих организаций и СМИ, базирующихся за пределами Ирана, которые занимались мониторингом ситуации в стране, сообщает газета Washington Post.
«
"Масштабные сокращения американской помощи за рубежом угрожают перекрыть потоки информации изнутри Ирана... Иранские организации, занимающиеся мониторингом прав человека, сократили персонал, гражданские группы приостановили программы, а новостные издания урезали свою деятельность", — пишет издание.
По данным Washington Post, урезание бюджета затронуло десятки организаций, в которых работали сотни человек. Эти структуры занимались сбором информации о ситуации с правами человека и поддерживали гражданское общество. Большинство из них расположены за пределами Ирана и финансировались в рамках американской программы Near East Regional Democracy (NERD), созданной после протестов в 2009 году.
В 2024 году администрация Байдена запросила на программу 65 миллионов долларов, однако после прихода к власти Трампа финансирование было заморожено. Источники газеты сообщают, что из-за этого некоторые организации вынуждены были приостановить деятельность или сократить число сотрудников.
При этом Вашингтон пока не определился с дальнейшими планами по этим программам, отмечает Washington Post.
Трамп после вступления в должность 20 января подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США.