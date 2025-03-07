https://ria.ru/20250307/iran-2003629882.html

США сокращают финансирование антииранских СМИ, сообщили СМИ

США сокращают финансирование антииранских СМИ, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2025

США сокращают финансирование антииранских СМИ, сообщили СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа сокращает финансирование антииранских некоммерческих организаций и СМИ, базирующихся за пределами Ирана, которые... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:29:00+03:00

2025-03-07T14:29:00+03:00

2025-03-07T14:29:00+03:00

в мире

иран

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа сокращает финансирование антииранских некоммерческих организаций и СМИ, базирующихся за пределами Ирана, которые занимались мониторингом ситуации в стране, сообщает газета Washington Post. "Масштабные сокращения американской помощи за рубежом угрожают перекрыть потоки информации изнутри Ирана... Иранские организации, занимающиеся мониторингом прав человека, сократили персонал, гражданские группы приостановили программы, а новостные издания урезали свою деятельность", — пишет издание. По данным Washington Post, урезание бюджета затронуло десятки организаций, в которых работали сотни человек. Эти структуры занимались сбором информации о ситуации с правами человека и поддерживали гражданское общество. Большинство из них расположены за пределами Ирана и финансировались в рамках американской программы Near East Regional Democracy (NERD), созданной после протестов в 2009 году. В 2024 году администрация Байдена запросила на программу 65 миллионов долларов, однако после прихода к власти Трампа финансирование было заморожено. Источники газеты сообщают, что из-за этого некоторые организации вынуждены были приостановить деятельность или сократить число сотрудников. При этом Вашингтон пока не определился с дальнейшими планами по этим программам, отмечает Washington Post. Трамп после вступления в должность 20 января подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США.

https://ria.ru/20250305/peskov-2003177047.html

https://ria.ru/20250304/peskov-2002977581.html

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, дональд трамп