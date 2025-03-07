https://ria.ru/20250307/indonezija-2003549949.html

В Индонезии заявили о продолжении нормальной работы без денег USAID

В Индонезии заявили о продолжении нормальной работы без денег USAID - РИА Новости, 07.03.2025

В Индонезии заявили о продолжении нормальной работы без денег USAID

Индонезия не получала никаких официальных уведомлений от американского правительства относительно будущего финансирования Агентство США по международному... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T09:14:00+03:00

2025-03-07T09:14:00+03:00

2025-03-07T09:14:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 7 мар – РИА Новости. Индонезия не получала никаких официальных уведомлений от американского правительства относительно будущего финансирования Агентство США по международному развитию (USAID), однако Джакарта считает себя способной нормально функционировать и без дополнительного иностранного финансирования, заявил официальный представитель МИД Индонезии Роллиансьях Сумират. "Из того, что мы слышали, мы делаем вывод, что США все еще пересматривают USAID. Но все это время правительство Индонезии всегда рассматривало международное финансирование - независимо от того, откуда оно поступает - как что-то дополнительное. Основным источником финансирования всегда был наш государственный бюджет", - отметил Роллиансьях Сумират, выступая на пресс-конференции в Джакарте. Он добавил, что до сих пор Индонезия не получала никаких официальных уведомлений от правительства США относительно будущего USAID. По словам дипломата, поскольку экономика Индонезии процветает, страна в настоящее время "переходит от статуса бенефициара к статусу донора". "Мы будем продолжать общаться с соответствующими государственными органами, чтобы убедиться, что все идет хорошо, с дополнительной помощью от других стран или без нее", - подытожил дипломат. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что американские власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам, но после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.

https://ria.ru/20250204/dom-1997210846.html

https://ria.ru/20250212/usaid-1998886831.html

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в мире, индонезия, сша, джакарта, марко рубио, дональд трамп, агентство по международному развитию сша