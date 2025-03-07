https://ria.ru/20250307/guschin-2003475651.html

Сергей Гущин. Биография реформатора транспортной отрасли России

Сергей Гущин. Биография реформатора транспортной отрасли России - РИА Новости, 07.03.2025

Сергей Гущин. Биография реформатора транспортной отрасли России

Сергей Анатольевич Гущин – предприниматель, прошедший путь от создания первых частных железнодорожных компаний в России до развития международных логистических... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:04:00+03:00

2025-03-07T11:04:00+03:00

2025-03-07T11:04:00+03:00

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Сергей Анатольевич Гущин – предприниматель, прошедший путь от создания первых частных железнодорожных компаний в России до развития международных логистических проектов.ОбразованиеСергей Анатольевич Гущин родился 28 апреля 1966 года в Воронеже. В школьные годы проявлял интерес к техдисциплинам, что отражалось в выборе внеклассных занятий: он строил модели летательных аппаратов и кораблей, изучал технику радиопередачи и радиоприема, обработку сигналов, проектирование и изготовление радиоаппаратуры.В 1981 году Сергей Гущин поступил в Воронежский монтажный техникум (ныне Воронежский техникум строительных технологий (ВТСТ). Первоначальные планы были связаны с морской отраслью, однако медкомиссия не допустила абитуриента к обучению в мореходном училище из-за ухудшения зрения. В результате была выбрана специальность, связанная с системами автоматизации и контроля.В 1999 году получил диплом по специальности "радиотехника" Воронежского государственного технического университета (ВГТУ). В 2001 году Сергей Гущин окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ), получив квалификацию "экономист". В том же году завершил курс обучения по дополнительной программе профессиональной переподготовки в финансовой сфере.Начало предпринимательского пути (1987-1997) В 1987 году стал работать на заводе. Ремонтировал и поддерживал в рабочем состоянии копировальную технику на обслуживаемых предприятием объектах города Воронежа. В зону ответственности Гущина входили около десяти организаций, среди которых были структуры железнодорожной отрасли. В это же время освоил передовые технологии сервиса зарубежного оборудования на специализированных курсах в Риге.В мае 1987 года вступил в силу Закон СССР "Об индивидуальной трудовой деятельности". Документ открыл новые возможности для развития сферы обслуживания населения: он позволял вести индивидуальную трудовую деятельность, что привело к стремительному росту бизнес-инициатив в стране.В 1991 году Сергей Гущин вместе с коллегой создал компанию "Альфа-Сервис". Решающим фактором, обеспечившим успешную работу организации, стал частный заказ, который принес доход, превышавший стандартный месячный заработок. Спустя пять лет Гущин получил предложение от будущего стратегического партнера развивать воронежский филиал транспортной компании "Петра". Впоследствии отошел от руководства "Альфа-Сервисом" и сконцентрировался на логистическом направлении.Влияние на российскую транспортную отрасль (1997-2009)В 1997 году к участникам рынка на Юго-Восточной железной дороге добавился новый игрок – компания "Трансгарант", ставшая одним из пионеров частного сектора железнодорожных перевозок. Изначально актив, который Сергей Гущин основал вместе с бизнес-партнером, фокусировался на экспедиторских операциях – комплексе разнообразных работ, связанных с организацией процесса отправления и получения груза.В дальнейшем предприятие прошло следующие этапы развития:- 2000 год: начало формирования собственного парка подвижного состава для обслуживания различных отраслей промышленности;- 2004 год: продажа 50% акций "Северстальтрансу" (после обратного выкупа эта доля вошла в FESCO);- 2006 год: начало интеграции предприятия в группу FESCO;- 2007 год: назначение Сергея Гущина на пост вице-президента FESCO по железнодорожному направлению.В 2009 году завершился этап работы в Группе FESCO – бизнесмен вышел из состава акционеров и покинул пост в топ-менеджменте. В этот же период вместе с партнерами приступил к созданию новой транспортной структуры – Rail Garant.Период диверсификации бизнеса (2009-2018)Основой деятельности Группы компаний Rail Garant стали грузоперевозки с использованием универсального подвижного состава, в том числе автомобильного.В 2010 году на рынке появилась компания "Сервисный центр Транстелематика". При участии Сергея Гущина организация разрабатывала цифровые системы для транспортного сектора – от технологий контроля до автоматизации пассажирских перевозок. Бизнесмен вышел из актива в 2019 году.В 2018 году бизнес-портфель Сергея Гущина расширился за счет новых направлений, кардинально отличавшихся от предыдущего рода деятельности. "Новая Зерновая Компания" запустила проект по выращиванию сельскохозяйственных культур на территории более 20 тысяч гектаров (с 2023 года бизнесмен не имеет отношения к предприятию). Параллельно Гущин обеспечивал развитие компании "ЭкоЛайн", занимающейся переработкой отходов. Долю в этом активе он продал в 2020 году.С 2019 по 2023 год бизнесмен развивал созданную им компанию "Рейл Сервис", формирование которой началось в 2007 году. Она объединила ряд производственных площадок по ремонту и изготовлению железнодорожной техники.С мая 2020 года по октябрь 2022 года предприниматель входил в состав совета директоров "ТрансКонтейнера".Международное развитие (с 2018 года)С 2023 года предприниматель не имеет бизнеса в России, сфокусировавшись на зарубежных логистических проектах. Процесс создания профильных структур он начал в 2018 году. В 2021 году в качестве стратегического центра управления активами выбрал Объединенные Арабские Эмираты.В портфеле проектов Сергея Гущина сначала появилась компания в сфере морских грузоперевозок, а позже и в медиасфере. Приоритетным направлением является развитие международных маршрутов доставки грузов и организация поставок продовольствия в страны Азии и Африки.Предпринимательский стиль Сергея Гущина отличает стремление создавать и развивать новые структуры вместо управления уже сформированными компаниями. Для него важен полный цикл развития бизнеса – от формирования команды и выстраивания процессов до успешной реализации проекта новым владельцам.Личная информацияУ бизнесмена шестеро детей.За вклад в развитие транспортной отрасли награжден медалью "Почетный транспортник СНГ".

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