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Нижегородские активисты МГЕР передали гумпомощь детям Донбасса - РИА Новости, 07.03.2025
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13:13 07.03.2025
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Нижегородские активисты МГЕР передали гумпомощь детям Донбасса
Нижегородские активисты МГЕР передали гумпомощь детям Донбасса - РИА Новости, 07.03.2025
Нижегородские активисты МГЕР передали гумпомощь детям Донбасса
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" из Нижегородской области передали гуманитарную помощь детям Донбасса в дошкольные учреждения, сообщили в партии... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:13:00+03:00
2025-03-07T13:13:00+03:00
надежные люди
донбасс
нижегородская область
харцызск
единая россия
молодая гвардия
мгер
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" из Нижегородской области передали гуманитарную помощь детям Донбасса в дошкольные учреждения, сообщили в партии "Единая Россия". "Нижегородские молодогвардейцы передали гуманитарную помощь детям Донбасса... Воспитанникам детских садов городов Харцызск и Иловайск передали игрушки, наборы для творчества, развивающие игры, канцелярские товары и сладости", - говорится в сообщении на сайте партии. Примечательно, что гуманитарный груз собран региональными отделениями "Единой России" и "Молодой Гвардии" и штабом общественной поддержки Нижегородской области. "Каждая улыбка этих детей - лучшее подтверждение того, что мы делаем важное дело. Им приходится жить в непростых условиях, слышать звуки войны, терять близких. Но даже здесь детство должно оставаться детством. Мы привезли не просто подарки, а частичку тепла и заботы от нижегородцев, которые всей душой переживают за судьбу Донбасса", - приводятся на сайте партии слова молодогвардейца Вадима Силашина. В партии отметили, что сотрудники детских садов благодарно встретили помощь, отметив, насколько важно для воспитанников получать внимание от людей из регионов-побратимов. "Ребятишки были в восторге от подарков! У нас непростая жизнь, но благодаря таким акциям дети чувствуют поддержку, заботу и верят, что впереди - только мирное небо и счастливое будущее. Спасибо нижегородцам за то, что помогают и дарят радость!" - цитируют на сайте партии слова сотрудников детского сада в Харцызске. Также волонтеры МГЕР передали гуманитарный груз для бойцов, которые несут службу вблизи линии боевого соприкосновения. "Продукты питания, теплая одежда, средства гигиены, предметы первой необходимости и письма поддержки собраны в рамках партийной акции "Тепло для Героя"", - обратили внимание в ЕР. "Сегодня помощь с тыла имеет колоссальное значение. Когда ребята получают посылки, письма, подарки, это не просто вещи, это напоминание, что дома о них помнят, ценят и ждут. "Молодая Гвардия" всегда была на передовой не только в мирной жизни, но и здесь, в прямом смысле этого слова. Помощь детским садам Донбасса, поддержка бойцов - это вклад в Победу, в сохранение традиционных ценностей, доказательство того, что Отечество своих не бросает. Спасибо Нижнему Новгороду, спасибо нашей команде и всем, кто участвует в этой важной работе", - приводят на сайте слова руководителя Нижегородского регионального отделения МГЕР Романа Зыкова, находящегося на службе в зоне СВО.
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донбасс, нижегородская область, харцызск, единая россия, молодая гвардия , мгер
Надежные люди, Донбасс, Нижегородская область, Харцызск, Единая Россия, Молодая гвардия , МГЕР
Нижегородские активисты МГЕР передали гумпомощь детям Донбасса

Нижегородские молодогвардейцы передали гуманитарную помощь детям Донбасса

© Фото : Молодая Гвардия | Нижегородская областьАктивисты "Молодой Гвардии Единой России" из Нижегородской области передали гуманитарную помощь детям Донбасса
Активисты Молодой Гвардии Единой России из Нижегородской области передали гуманитарную помощь детям Донбасса - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : Молодая Гвардия | Нижегородская область
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" из Нижегородской области передали гуманитарную помощь детям Донбасса в дошкольные учреждения, сообщили в партии "Единая Россия".
"Нижегородские молодогвардейцы передали гуманитарную помощь детям Донбасса... Воспитанникам детских садов городов Харцызск и Иловайск передали игрушки, наборы для творчества, развивающие игры, канцелярские товары и сладости", - говорится в сообщении на сайте партии.
© Фото : Молодая Гвардия | Нижегородская областьАктивисты "Молодой Гвардии Единой России" из Нижегородской области передали гуманитарную помощь детям Донбасса
Активисты Молодой Гвардии Единой России из Нижегородской области передали гуманитарную помощь детям Донбасса - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : Молодая Гвардия | Нижегородская область
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" из Нижегородской области передали гуманитарную помощь детям Донбасса
Примечательно, что гуманитарный груз собран региональными отделениями "Единой России" и "Молодой Гвардии" и штабом общественной поддержки Нижегородской области.
"Каждая улыбка этих детей - лучшее подтверждение того, что мы делаем важное дело. Им приходится жить в непростых условиях, слышать звуки войны, терять близких. Но даже здесь детство должно оставаться детством. Мы привезли не просто подарки, а частичку тепла и заботы от нижегородцев, которые всей душой переживают за судьбу Донбасса", - приводятся на сайте партии слова молодогвардейца Вадима Силашина.
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В партии отметили, что сотрудники детских садов благодарно встретили помощь, отметив, насколько важно для воспитанников получать внимание от людей из регионов-побратимов.
"Ребятишки были в восторге от подарков! У нас непростая жизнь, но благодаря таким акциям дети чувствуют поддержку, заботу и верят, что впереди - только мирное небо и счастливое будущее. Спасибо нижегородцам за то, что помогают и дарят радость!" - цитируют на сайте партии слова сотрудников детского сада в Харцызске.
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Также волонтеры МГЕР передали гуманитарный груз для бойцов, которые несут службу вблизи линии боевого соприкосновения.
"Продукты питания, теплая одежда, средства гигиены, предметы первой необходимости и письма поддержки собраны в рамках партийной акции "Тепло для Героя"", - обратили внимание в ЕР.
"Сегодня помощь с тыла имеет колоссальное значение. Когда ребята получают посылки, письма, подарки, это не просто вещи, это напоминание, что дома о них помнят, ценят и ждут. "Молодая Гвардия" всегда была на передовой не только в мирной жизни, но и здесь, в прямом смысле этого слова. Помощь детским садам Донбасса, поддержка бойцов - это вклад в Победу, в сохранение традиционных ценностей, доказательство того, что Отечество своих не бросает. Спасибо Нижнему Новгороду, спасибо нашей команде и всем, кто участвует в этой важной работе", - приводят на сайте слова руководителя Нижегородского регионального отделения МГЕР Романа Зыкова, находящегося на службе в зоне СВО.
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Надежные людиДонбассНижегородская областьХарцызскЕдиная РоссияМолодая гвардияМГЕР
 
 
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