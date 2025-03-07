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Жители Гренландии раскритиковали Трампа за слова о присоединении острова - РИА Новости, 07.03.2025
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19:40 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/grenlandiya-2003724824.html
Жители Гренландии раскритиковали Трампа за слова о присоединении острова
Жители Гренландии раскритиковали Трампа за слова о присоединении острова - РИА Новости, 07.03.2025
Жители Гренландии раскритиковали Трампа за слова о присоединении острова
Жители столицы Гренландии очень возмущены заявлениями президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о присоединении острова к США "в любом случае", передает... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T19:40:00+03:00
2025-03-07T19:40:00+03:00
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НУУК (Гренландия), 7 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Жители столицы Гренландии очень возмущены заявлениями президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о присоединении острова к США "в любом случае", передает корреспондент РИА Новости. Трамп в ходе обращения к конгрессу заявил, что Вашингтон поддерживает право Гренландии на самоопределение и готов принять ее в состав страны, подчеркнув, что США добьются этого результата в любом случае. Трамп отметил, что США рассматривают Гренландию как стратегически важную территорию и готовы инвестировать в ее развитие, добавив, что США получат Гренландию "так или иначе". По его словам, несмотря на небольшую численность населения, Гренландия играет ключевую роль в вопросах обороны. "Пошёл он, сумасшедший болтун. Не нужна нам тут его Америка", - резко ответила пятидесятилетняя жительница острова на просьбу прокомментировать эти заявления. Ее подруга, которой тоже за пятидесяти, в свою очередь добавляет: "Никто в Гренландии не хочет быть американцем". "Мы ему не доверяем. Ему абсолютно наплевать на нас (жителей Гренландии - ред.). Все, что ему нужно, это наши ресурсы. Я только надеюсь, что он не прибегнет к силе, чтобы завладеть нашим островом", - поделился местный таксист.
https://ria.ru/20250305/grenlandiya-2003218425.html
https://ria.ru/20250307/ssha-2003700616.html
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в мире, гренландия, сша, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дональд Трамп
Жители Гренландии раскритиковали Трампа за слова о присоединении острова

Жители Гренландии отреагировали на слова Трампа о присоединении острова к США

© AP Photo / David GoldmanНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / David Goldman
Нуук, Гренландия. Архивное фото
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НУУК (Гренландия), 7 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Жители столицы Гренландии очень возмущены заявлениями президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о присоединении острова к США "в любом случае", передает корреспондент РИА Новости.
Трамп в ходе обращения к конгрессу заявил, что Вашингтон поддерживает право Гренландии на самоопределение и готов принять ее в состав страны, подчеркнув, что США добьются этого результата в любом случае. Трамп отметил, что США рассматривают Гренландию как стратегически важную территорию и готовы инвестировать в ее развитие, добавив, что США получат Гренландию "так или иначе". По его словам, несмотря на небольшую численность населения, Гренландия играет ключевую роль в вопросах обороны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Премьер Гренландии прокомментировал намерение Трампа получить остров
5 марта, 15:00
«
"Пошёл он, сумасшедший болтун. Не нужна нам тут его Америка", - резко ответила пятидесятилетняя жительница острова на просьбу прокомментировать эти заявления.
Ее подруга, которой тоже за пятидесяти, в свою очередь добавляет: "Никто в Гренландии не хочет быть американцем".
«
"Мы ему не доверяем. Ему абсолютно наплевать на нас (жителей Гренландии - ред.). Все, что ему нужно, это наши ресурсы. Я только надеюсь, что он не прибегнет к силе, чтобы завладеть нашим островом", - поделился местный таксист.
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Министр торговли США заявил, что у Дании нет прав на Гренландию
Вчера, 17:38
 
В миреГренландияСШАДональд Трамп
 
 
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