https://ria.ru/20250307/gonduras-2003662458.html

В Гондурасе заявили о надежде на развитие позитивных отношений с Россией

В Гондурасе заявили о надежде на развитие позитивных отношений с Россией - РИА Новости, 07.03.2025

В Гондурасе заявили о надежде на развитие позитивных отношений с Россией

Гондурас почти 35 лет поддерживает позитивные отношения с РФ и заинтересован в торговле и научном сотрудничестве, заявил в интервью РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:20:00+03:00

2025-03-07T16:20:00+03:00

2025-03-07T16:20:00+03:00

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МОНТЕВИДЕО, 7 мар - РИА Новости. Гондурас почти 35 лет поддерживает позитивные отношения с РФ и заинтересован в торговле и научном сотрудничестве, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Энрике Рейна. "Нашим дипломатическим отношениям уже почти 35 лет, это позитивные отношения ... Мы заинтересованы в торговле, культуре, научном сотрудничестве и открытости наших стран", - сказал Рейна агентству. По словам министра, Тегусигальпа рассчитывает развивать эти отношения не только в двустороннем диалоге, но и в многосторонней системе. "Мы активно стремимся увеличить число стипендий для студентов университетов. Важен вопрос о том, как нам расширить коммерческое сотрудничество. Россия — важный рынок. Мы ищем новые рынки сбыта для нашей продукции. Есть еще вопрос энергетики и транспорта, где сотрудничество с Россией также могло бы быть интересным", - добавил Рейна.

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