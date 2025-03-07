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В Гондурасе заявили о надежде на развитие позитивных отношений с Россией - РИА Новости, 07.03.2025
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16:20 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/gonduras-2003662458.html
В Гондурасе заявили о надежде на развитие позитивных отношений с Россией
В Гондурасе заявили о надежде на развитие позитивных отношений с Россией - РИА Новости, 07.03.2025
В Гондурасе заявили о надежде на развитие позитивных отношений с Россией
Гондурас почти 35 лет поддерживает позитивные отношения с РФ и заинтересован в торговле и научном сотрудничестве, заявил в интервью РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 07.03.2025
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МОНТЕВИДЕО, 7 мар - РИА Новости. Гондурас почти 35 лет поддерживает позитивные отношения с РФ и заинтересован в торговле и научном сотрудничестве, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Энрике Рейна. "Нашим дипломатическим отношениям уже почти 35 лет, это позитивные отношения ... Мы заинтересованы в торговле, культуре, научном сотрудничестве и открытости наших стран", - сказал Рейна агентству. По словам министра, Тегусигальпа рассчитывает развивать эти отношения не только в двустороннем диалоге, но и в многосторонней системе. "Мы активно стремимся увеличить число стипендий для студентов университетов. Важен вопрос о том, как нам расширить коммерческое сотрудничество. Россия — важный рынок. Мы ищем новые рынки сбыта для нашей продукции. Есть еще вопрос энергетики и транспорта, где сотрудничество с Россией также могло бы быть интересным", - добавил Рейна.
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россия, гондурас, в мире
Россия, Гондурас, В мире
В Гондурасе заявили о надежде на развитие позитивных отношений с Россией

Рейна заявил, что Гондурас заинтересован в развитии позитивных отношений с РФ

© AP Photo / Richard DrewМинистр иностранных дел Гондураса Эдуардо Энрике Рейна Гарсия
Министр иностранных дел Гондураса Эдуардо Энрике Рейна Гарсия - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Richard Drew
Министр иностранных дел Гондураса Эдуардо Энрике Рейна Гарсия . Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 7 мар - РИА Новости. Гондурас почти 35 лет поддерживает позитивные отношения с РФ и заинтересован в торговле и научном сотрудничестве, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Энрике Рейна.
"Нашим дипломатическим отношениям уже почти 35 лет, это позитивные отношения ... Мы заинтересованы в торговле, культуре, научном сотрудничестве и открытости наших стран", - сказал Рейна агентству.
По словам министра, Тегусигальпа рассчитывает развивать эти отношения не только в двустороннем диалоге, но и в многосторонней системе.
"Мы активно стремимся увеличить число стипендий для студентов университетов. Важен вопрос о том, как нам расширить коммерческое сотрудничество. Россия — важный рынок. Мы ищем новые рынки сбыта для нашей продукции. Есть еще вопрос энергетики и транспорта, где сотрудничество с Россией также могло бы быть интересным", - добавил Рейна.
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