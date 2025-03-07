https://ria.ru/20250307/germaniya-2003522911.html

СМИ: решение США по разведданным не затронуло немецкие системы Киева

СМИ: решение США по разведданным не затронуло немецкие системы Киева - РИА Новости, 07.03.2025

СМИ: решение США по разведданным не затронуло немецкие системы Киева

Решение США перестать делиться разведывательными данными с Украиной не повлияло на эффективность систем вооружения, переданных Киеву Германией, утверждает... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T02:01:00+03:00

2025-03-07T02:01:00+03:00

2025-03-07T02:01:00+03:00

в мире

сша

украина

киев

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_6922269aecd330880ead7fd582ff023e.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Решение США перестать делиться разведывательными данными с Украиной не повлияло на эффективность систем вооружения, переданных Киеву Германией, утверждает издание Spiegel. "По имеющимся данным, США в настоящее время больше не предоставляют координаты целей для наступательных операций, например для реактивных систем залпового огня HIMARS. Однако, по информации Spiegel, переданные Германией вооружения на данный момент не затронуты решением США прекратить передачу разведывательных данных украинской армии", - пишет Spiegel. Утверждается, что переданные Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot по-прежнему в состоянии выявлять и уничтожать приближающиеся беспилотники и ракеты, поскольку оснащены высокочувствительными радарами для обнаружения потенциальных угроз. В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине. При этом ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 2.00 мск вторника ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщал агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относилось, в частности, к тому оружию, которое находилось на тот момент в пути на Украину.

https://ria.ru/20250306/rakety-2003421423.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003388174.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, киев, министерство обороны сша