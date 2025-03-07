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СМИ: решение США по разведданным не затронуло немецкие системы Киева - РИА Новости, 07.03.2025
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02:01 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/germaniya-2003522911.html
СМИ: решение США по разведданным не затронуло немецкие системы Киева
СМИ: решение США по разведданным не затронуло немецкие системы Киева - РИА Новости, 07.03.2025
СМИ: решение США по разведданным не затронуло немецкие системы Киева
Решение США перестать делиться разведывательными данными с Украиной не повлияло на эффективность систем вооружения, переданных Киеву Германией, утверждает... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T02:01:00+03:00
2025-03-07T02:01:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Решение США перестать делиться разведывательными данными с Украиной не повлияло на эффективность систем вооружения, переданных Киеву Германией, утверждает издание Spiegel. "По имеющимся данным, США в настоящее время больше не предоставляют координаты целей для наступательных операций, например для реактивных систем залпового огня HIMARS. Однако, по информации Spiegel, переданные Германией вооружения на данный момент не затронуты решением США прекратить передачу разведывательных данных украинской армии", - пишет Spiegel. Утверждается, что переданные Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot по-прежнему в состоянии выявлять и уничтожать приближающиеся беспилотники и ракеты, поскольку оснащены высокочувствительными радарами для обнаружения потенциальных угроз. В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине. При этом ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 2.00 мск вторника ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщал агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относилось, в частности, к тому оружию, которое находилось на тот момент в пути на Украину.
https://ria.ru/20250306/rakety-2003421423.html
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в мире, сша, украина, киев, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Киев, Министерство обороны США
СМИ: решение США по разведданным не затронуло немецкие системы Киева

Spiegel: решение США по разведданным не затронуло системы, переданные Германией

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Решение США перестать делиться разведывательными данными с Украиной не повлияло на эффективность систем вооружения, переданных Киеву Германией, утверждает издание Spiegel.
"По имеющимся данным, США в настоящее время больше не предоставляют координаты целей для наступательных операций, например для реактивных систем залпового огня HIMARS. Однако, по информации Spiegel, переданные Германией вооружения на данный момент не затронуты решением США прекратить передачу разведывательных данных украинской армии", - пишет Spiegel.
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Утверждается, что переданные Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot по-прежнему в состоянии выявлять и уничтожать приближающиеся беспилотники и ракеты, поскольку оснащены высокочувствительными радарами для обнаружения потенциальных угроз.
В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.
При этом ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 2.00 мск вторника ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщал агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относилось, в частности, к тому оружию, которое находилось на тот момент в пути на Украину.
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