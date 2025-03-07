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В Германии начали проверку в отношении производителя электромобилей Nio - РИА Новости, 07.03.2025
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15:34 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/germanija-2003649974.html
В Германии начали проверку в отношении производителя электромобилей Nio
В Германии начали проверку в отношении производителя электромобилей Nio - РИА Новости, 07.03.2025
В Германии начали проверку в отношении производителя электромобилей Nio
Баварское земельное ведомство по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных (LDA Bayern) начало проверку в отношении китайского... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:34:00+03:00
2025-03-07T15:34:00+03:00
в мире
технологии
китай
мюнхен
норвегия
авто
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Баварское земельное ведомство по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных (LDA Bayern) начало проверку в отношении китайского производителя электромобилей Nio в связи с подозрением в нарушении законов о защите данных, сообщило издание Spiegel со ссылкой на представительницу ведомства. "Мы можем подтвердить, что в настоящий момент ведем проверку в отношении производителя автомобилей Nio", - сообщила представительница LDA Bayern, не раскрывая иных подробностей. Как поясняет издание, баварское ведомство отвечает за проверку, так как центральный европейский офис Nio находится в Мюнхене. В 2023 году норвежские эксперты по безопасности из Tor Indstøy начали анализировать, какие данные собирает автомобиль Nio ES8 и куда эти данные передаются. Помимо Норвегии эта модель электромобиля продается и в Германии. Модели, подобные ES8, собирают данные с помощью датчиков, навигационной системы или, как в случае Nio, с помощью голосового помощника Nomi, который может прослушивать разговоры. Как выяснили норвежские эксперты, почти 90% данных, которые собирал исследуемый ими автомобиль, отправлялось на сервера в Китае. Nio в свою очередь заявили, что это не соответствует действительности и как правило данные попадают в европейскую облачную инфраструктуру. Хотя Nio арендовала серверы у Amazon Web Services во Франкфурте для своего европейского бизнеса, неясно, в какой степени доступ к этим серверам осуществляется из Китая, отмечает издание. В Nio заявили, что соблюдают законодательство о защите данных и баварское ведомство "просто проводит процедуру, позволяющую получить лучшее представление об обработке данных в Nio". Если LDA Bayern обнаружит нарушения, оно может оштрафовать компанию и запретить обработку данных, пишет Spiegel.
https://ria.ru/20241004/opros-1976462102.html
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в мире, технологии, китай, мюнхен, норвегия, авто
В мире, Технологии, Китай, Мюнхен, Норвегия, Авто
В Германии начали проверку в отношении производителя электромобилей Nio

Spiegel: В ФРГ начали проверку производителя электромобилей Nio из КНР

CC BY-SA 4.0 / User3204 / Электрический кроссовер Nio ES8
Электрический кроссовер Nio ES8 - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
CC BY-SA 4.0 / User3204 /
Электрический кроссовер Nio ES8. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Баварское земельное ведомство по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных (LDA Bayern) начало проверку в отношении китайского производителя электромобилей Nio в связи с подозрением в нарушении законов о защите данных, сообщило издание Spiegel со ссылкой на представительницу ведомства.
"Мы можем подтвердить, что в настоящий момент ведем проверку в отношении производителя автомобилей Nio", - сообщила представительница LDA Bayern, не раскрывая иных подробностей.
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Как поясняет издание, баварское ведомство отвечает за проверку, так как центральный европейский офис Nio находится в Мюнхене.
В 2023 году норвежские эксперты по безопасности из Tor Indstøy начали анализировать, какие данные собирает автомобиль Nio ES8 и куда эти данные передаются. Помимо Норвегии эта модель электромобиля продается и в Германии.
Модели, подобные ES8, собирают данные с помощью датчиков, навигационной системы или, как в случае Nio, с помощью голосового помощника Nomi, который может прослушивать разговоры. Как выяснили норвежские эксперты, почти 90% данных, которые собирал исследуемый ими автомобиль, отправлялось на сервера в Китае. Nio в свою очередь заявили, что это не соответствует действительности и как правило данные попадают в европейскую облачную инфраструктуру.
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Хотя Nio арендовала серверы у Amazon Web Services во Франкфурте для своего европейского бизнеса, неясно, в какой степени доступ к этим серверам осуществляется из Китая, отмечает издание.
В Nio заявили, что соблюдают законодательство о защите данных и баварское ведомство "просто проводит процедуру, позволяющую получить лучшее представление об обработке данных в Nio".
Если LDA Bayern обнаружит нарушения, оно может оштрафовать компанию и запретить обработку данных, пишет Spiegel.
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