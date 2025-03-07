В Германии начали проверку в отношении производителя электромобилей Nio
Spiegel: В ФРГ начали проверку производителя электромобилей Nio из КНР
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Электрический кроссовер Nio ES8. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Баварское земельное ведомство по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных (LDA Bayern) начало проверку в отношении китайского производителя электромобилей Nio в связи с подозрением в нарушении законов о защите данных, сообщило издание Spiegel со ссылкой на представительницу ведомства.
"Мы можем подтвердить, что в настоящий момент ведем проверку в отношении производителя автомобилей Nio", - сообщила представительница LDA Bayern, не раскрывая иных подробностей.
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Как поясняет издание, баварское ведомство отвечает за проверку, так как центральный европейский офис Nio находится в Мюнхене.
Модели, подобные ES8, собирают данные с помощью датчиков, навигационной системы или, как в случае Nio, с помощью голосового помощника Nomi, который может прослушивать разговоры. Как выяснили норвежские эксперты, почти 90% данных, которые собирал исследуемый ими автомобиль, отправлялось на сервера в Китае. Nio в свою очередь заявили, что это не соответствует действительности и как правило данные попадают в европейскую облачную инфраструктуру.
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Хотя Nio арендовала серверы у Amazon Web Services во Франкфурте для своего европейского бизнеса, неясно, в какой степени доступ к этим серверам осуществляется из Китая, отмечает издание.
В Nio заявили, что соблюдают законодательство о защите данных и баварское ведомство "просто проводит процедуру, позволяющую получить лучшее представление об обработке данных в Nio".
Если LDA Bayern обнаружит нарушения, оно может оштрафовать компанию и запретить обработку данных, пишет Spiegel.
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