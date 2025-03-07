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Франция не может передать ядерное оружие другим странам ЕС, заявил Ульянов - РИА Новости, 07.03.2025
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14:36 07.03.2025 (обновлено: 14:37 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/frantsija-2003632292.html
Франция не может передать ядерное оружие другим странам ЕС, заявил Ульянов
Франция не может передать ядерное оружие другим странам ЕС, заявил Ульянов - РИА Новости, 07.03.2025
Франция не может передать ядерное оружие другим странам ЕС, заявил Ульянов
Франция не могла бы по Договору о нераспространении ядерного оружия передать такое вооружение другим странам Евросоюза, но в теории могла бы разместить его у... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:36:00+03:00
2025-03-07T14:37:00+03:00
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франция
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михаил ульянов (дипломат)
эммануэль макрон
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Франция не могла бы по Договору о нераспространении ядерного оружия передать такое вооружение другим странам Евросоюза, но в теории могла бы разместить его у них на территории, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. "Передавать (ядерное оружие другим странам ЕС - ред.) она точно не может. Это запрещено договором о нераспространении. Разместить - да, это возможно", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250306/rossiya-2003455675.html
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россия, франция, вена, михаил ульянов (дипломат), эммануэль макрон, дмитрий песков, евросоюз, нато, в мире
Россия, Франция, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, В мире
Франция не может передать ядерное оружие другим странам ЕС, заявил Ульянов

Постпред Ульянов: Париж может разместить в других странах ЕС свое ядерное оружие

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Франция не могла бы по Договору о нераспространении ядерного оружия передать такое вооружение другим странам Евросоюза, но в теории могла бы разместить его у них на территории, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
«
"Передавать (ядерное оружие другим странам ЕС - ред.) она точно не может. Это запрещено договором о нераспространении. Разместить - да, это возможно", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Россия учтет заявление Макрона о ядерном оружии в оборонном планировании
Вчера, 17:33
 
РоссияФранцияВенаМихаил Ульянов (дипломат)Эммануэль МакронДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
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