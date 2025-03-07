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Франция не может передать ядерное оружие другим странам ЕС, заявил Ульянов
Франция не может передать ядерное оружие другим странам ЕС, заявил Ульянов - РИА Новости, 07.03.2025
Франция не может передать ядерное оружие другим странам ЕС, заявил Ульянов
Франция не могла бы по Договору о нераспространении ядерного оружия передать такое вооружение другим странам Евросоюза, но в теории могла бы разместить его у... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:36:00+03:00
2025-03-07T14:36:00+03:00
2025-03-07T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Франция не могла бы по Договору о нераспространении ядерного оружия передать такое вооружение другим странам Евросоюза, но в теории могла бы разместить его у них на территории, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. "Передавать (ядерное оружие другим странам ЕС - ред.) она точно не может. Это запрещено договором о нераспространении. Разместить - да, это возможно", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250306/rossiya-2003455675.html
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россия, франция, вена, михаил ульянов (дипломат), эммануэль макрон, дмитрий песков, евросоюз, нато, в мире
Россия, Франция, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, В мире
Франция не может передать ядерное оружие другим странам ЕС, заявил Ульянов
Постпред Ульянов: Париж может разместить в других странах ЕС свое ядерное оружие