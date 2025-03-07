https://ria.ru/20250307/frantsija-2003592987.html

Премьер Франции выступил против перевооружения любой ценой

Премьер Франции выступил против перевооружения любой ценой - РИА Новости, 07.03.2025

Премьер Франции выступил против перевооружения любой ценой

Наращивание инвестиций в оборону и перевооружение Франции не может осуществляться любой ценой, в ущерб другим отраслям, заявил премьер-министр Франции Франсуа... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:13:00+03:00

2025-03-07T12:13:00+03:00

2025-03-07T12:15:00+03:00

франция

россия

москва

франсуа байру

эммануэль макрон

дмитрий песков

нато

евросоюз

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ПАРИЖ, 7 мар - РИА Новости. Наращивание инвестиций в оборону и перевооружение Франции не может осуществляться любой ценой, в ущерб другим отраслям, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру, отметив, что вопрос использования сбережений французов для этой цели изучается. "Мы не можем во имя вызовов в плане обороны полностью забывать все остальные вызовы. Франция не сможет защититься, с одной стороны, если у нее не будет обороны, но и если она не будет сильной, а эта сила - во всех отраслях, которые мы не можем оставить в стороне: например, образование. Мы не можем быть сильной нацией, если новые поколения не обучены так, как следует. Обучены ли они сегодня так? Нет", - сказал Байру в эфире радиостанции Europe 1. По его словам, другими проблемами являются иммиграция, деиндустриализация, заброшенность ряда территорий. Он указал на возможность использования вкладов граждан на финансирование перевооружения страны. "Это является возможной частью решения", - сказал он. По его словам, работа правительства по этому вопросу займёт "недели, а может быть и до двух месяцев, чтобы определить, как Франция перенаправит средства для этого финансирования". "Возможно, мы обратимся к французам... но такое решение пока не принято", - сказал он. Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Он призвал наращивать инвестиции в оборону, для чего не исключил использования средств французов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250307/posol-2003586821.html

https://ria.ru/20250307/slovakiya-2003518183.html

https://ria.ru/20250306/makron-2003501103.html

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франция, россия, москва, франсуа байру, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато, евросоюз, в мире