https://ria.ru/20250307/fermery-2003588498.html
Начинающие хабаровские фермеры подали заявки на грант "Агростартап"
Начинающие хабаровские фермеры подали заявки на грант "Агростартап" - РИА Новости, 07.03.2025
Начинающие хабаровские фермеры подали заявки на грант "Агростартап"
В Хабаровском крае 18 начинающих фермеров подали заявки в этом году на грант "Агростартап", восемь из них получат поддержку по 5 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:57:00+03:00
2025-03-07T11:57:00+03:00
2025-03-07T11:57:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Хабаровском крае 18 начинающих фермеров подали заявки в этом году на грант "Агростартап", восемь из них получат поддержку по 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. В регионе завершился прием заявок на конкурсы по предоставлению грантов на развитие семейных ферм и "Агростартап". На гранты для семейных ферм в этом году предусмотрели 85,7 миллиона рублей, а на "Агростартап" - 40,2 миллиона рублей. "Мы каждый год проводим конкурс, желающих очень много, больше всего на "Агростартап", потому что людям нужны средства для старта своего дела", - сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Андрей Романченко, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что также четыре заявки поступили от желающих развивать семейные фермы. Так, по результатам конкурсного отбора будут поддержаны три заявки. Романченко добавил, что защита проектов по развитию семейных ферм состоится во второй половине марта, а конкурс на "Агростартап" будет проведен в начале апреля. В ведомстве подчеркнули, что средства господдержки можно направлять на строительство или ремонт производственных помещений, на приобретение и содержание сельскохозяйственных животных, установку теплиц, покупку техники и оборудования.
https://ria.ru/20250218/zabaykale-2000045415.html
https://ria.ru/20240923/msp-1973910243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хабаровский край, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Хабаровский край, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Начинающие хабаровские фермеры подали заявки на грант "Агростартап"
В Хабаровском крае 18 фермеров подали заявки на грант "Агростартап"
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости.
В Хабаровском крае
18 начинающих фермеров подали заявки в этом году на грант "Агростартап", восемь из них получат поддержку по 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
В регионе завершился прием заявок на конкурсы по предоставлению грантов на развитие семейных ферм и "Агростартап". На гранты для семейных ферм в этом году предусмотрели 85,7 миллиона рублей, а на "Агростартап" - 40,2 миллиона рублей.
"Мы каждый год проводим конкурс, желающих очень много, больше всего на "Агростартап", потому что людям нужны средства для старта своего дела", - сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Андрей Романченко, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что также четыре заявки поступили от желающих развивать семейные фермы. Так, по результатам конкурсного отбора будут поддержаны три заявки.
Романченко добавил, что защита проектов по развитию семейных ферм состоится во второй половине марта, а конкурс на "Агростартап" будет проведен в начале апреля.
В ведомстве подчеркнули, что средства господдержки можно направлять на строительство или ремонт производственных помещений, на приобретение и содержание сельскохозяйственных животных, установку теплиц, покупку техники и оборудования.