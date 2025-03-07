Ефимов: путепровод возведут над путями Ярославского направления МЖД
Ефимов: над путями Ярославского направления МЖД построят путепровод
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Путепровод возведут над путями Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД), работы планируют начать во втором квартале 2025 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проектом предусматривается строительство путепровода через железнодорожные пути от Анадырского проезда до Проектируемого проезда № 4337 длиной 610 метров с подходами и пролетными строениями. В этом месте сосредоточено большое количество действующих путей Ярославского направления МЖД, поэтому работы предстоит вести в стесненных условиях", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что путепровод построят в рамках Адресной инвестиционной программы, завершить строительство планируют в 2028 году.
Главная задача проекта – это создание поперечной связи общегородского значения от Ярославского до Дмитровского шоссе. Благодаря путепроводу, будут связаны Лосиноостровский, Ярославский и Бабушкинский районы, добавляется в пресс-релизе.
Помимо этого, специалисты в рамках проекта реконструируют Анадырский и Хибинский проезды, улицу Менжинского. Также они построят улицу Дудинки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с 2011 года в столице возвели и реконструировали свыше 100 путепроводов.