https://ria.ru/20250307/efimov-2003517904.html

Ефимов: по 13 проектам КРТ в Москве реорганизуют более 140 гектаров

Ефимов: по 13 проектам КРТ в Москве реорганизуют более 140 гектаров - РИА Новости, 07.03.2025

Ефимов: по 13 проектам КРТ в Москве реорганизуют более 140 гектаров

В Москве в феврале опубликовано 13 проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) совокупной площадью свыше 140 гектаров и с общей суммой инвестиций... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T09:16:00+03:00

2025-03-07T09:16:00+03:00

2025-03-07T09:16:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. В Москве в феврале опубликовано 13 проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) совокупной площадью свыше 140 гектаров и с общей суммой инвестиций почти 73 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По опубликованным в феврале проектам решений о комплексном развитии территорий планируется строительство около 2,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Все они проработаны городом и учитывают потребность районов в создании жилья и необходимой инфраструктуры, а также общественных пространств. Вложения в реализацию проектов оцениваются в 856 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 72,9 миллиарда рублей. По итогам будет создано более 35 тысяч рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, планируемы к реорганизации земельные участки расположены в семи административных округах. В общей сложности на них планируется построить 1,6 миллиона квадратных метров жилья, а также почти 946 тысяч квадратных метров производственных зданий и общественно-деловых и социальных объектов, включая детские сады и школы для более чем 3 тысяч детей.Всего в столице на разных этапах подготовки и реализации находится 302 проекта комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250306/efimov-2003368246.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы