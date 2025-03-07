Один из пострадавших в ДТП под Белгородом находится в тяжелом состоянии
Гладков: один из пострадавших в ДТП под Белгородом находится в тяжелом состоянии
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаКадр с места смертельного ДТП в Белгородской области
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Кадр с места смертельного ДТП в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 мар - РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП с участием двух автобусов в Новооскольском округе, где погибли шесть человек и четверо пострадали, находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее УМВД по региону сообщало, что в четверг вечером два автобуса столкнулись в районе села Великомихайловка Новооскольского округа. В результате шесть пассажиров автобуса Mercedes-Benz Sprinter погибли. Еще четверо доставлены в медицинские учреждения. Пострадавших в автобусе Hyundai нет. Областной прокуратурой организована проверка.
"Шесть человек погибли, четверо получили ранения - трое находятся до сегодняшнего момента в больнице, один из них в тяжёлом состоянии. Врачи делают всё, чтобы помочь им справиться с этой бедой", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что общался с водителем микроавтобуса, который был за рулём во время аварии. По его словам, в трагедии мог быть виноват он сам, однако губернатор отметил, что делать окончательные выводы преждевременно, учитывая шоковое состояние водителя и ужасные обстоятельства, в которых он оказался.
"Вокруг лежали погибшие жители, и слова требуют перепроверки. Я уверен, что следственные органы разберутся в причинах произошедшего", — добавил Гладков.
В СУ СК по региону сообщили, что следственные органы начали доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).