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Один из пострадавших в ДТП под Белгородом находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 07.03.2025
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07:24 07.03.2025 (обновлено: 09:11 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/dtp-2003538397.html
Один из пострадавших в ДТП под Белгородом находится в тяжелом состоянии
Один из пострадавших в ДТП под Белгородом находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 07.03.2025
Один из пострадавших в ДТП под Белгородом находится в тяжелом состоянии
Один из пострадавших в ДТП с участием двух автобусов в Новооскольском округе, где погибли шесть человек и четверо пострадали, находится в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T07:24:00+03:00
2025-03-07T09:11:00+03:00
происшествия
белгородская область
россия
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 7 мар - РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП с участием двух автобусов в Новооскольском округе, где погибли шесть человек и четверо пострадали, находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее УМВД по региону сообщало, что в четверг вечером два автобуса столкнулись в районе села Великомихайловка Новооскольского округа. В результате шесть пассажиров автобуса Mercedes-Benz Sprinter погибли. Еще четверо доставлены в медицинские учреждения. Пострадавших в автобусе Hyundai нет. Областной прокуратурой организована проверка. "Шесть человек погибли, четверо получили ранения - трое находятся до сегодняшнего момента в больнице, один из них в тяжёлом состоянии. Врачи делают всё, чтобы помочь им справиться с этой бедой", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор рассказал, что общался с водителем микроавтобуса, который был за рулём во время аварии. По его словам, в трагедии мог быть виноват он сам, однако губернатор отметил, что делать окончательные выводы преждевременно, учитывая шоковое состояние водителя и ужасные обстоятельства, в которых он оказался. "Вокруг лежали погибшие жители, и слова требуют перепроверки. Я уверен, что следственные органы разберутся в причинах произошедшего", — добавил Гладков. В СУ СК по региону сообщили, что следственные органы начали доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).
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белгородская область
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Кадры с места ДТП в Белгородской области
Кадры с места ДТП в Белгородской области
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происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ)
Один из пострадавших в ДТП под Белгородом находится в тяжелом состоянии

Гладков: один из пострадавших в ДТП под Белгородом находится в тяжелом состоянии

© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаКадр с места смертельного ДТП в Белгородской области
Кадр с места смертельного ДТП в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Кадр с места смертельного ДТП в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 мар - РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП с участием двух автобусов в Новооскольском округе, где погибли шесть человек и четверо пострадали, находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее УМВД по региону сообщало, что в четверг вечером два автобуса столкнулись в районе села Великомихайловка Новооскольского округа. В результате шесть пассажиров автобуса Mercedes-Benz Sprinter погибли. Еще четверо доставлены в медицинские учреждения. Пострадавших в автобусе Hyundai нет. Областной прокуратурой организована проверка.
"Шесть человек погибли, четверо получили ранения - трое находятся до сегодняшнего момента в больнице, один из них в тяжёлом состоянии. Врачи делают всё, чтобы помочь им справиться с этой бедой", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что общался с водителем микроавтобуса, который был за рулём во время аварии. По его словам, в трагедии мог быть виноват он сам, однако губернатор отметил, что делать окончательные выводы преждевременно, учитывая шоковое состояние водителя и ужасные обстоятельства, в которых он оказался.
"Вокруг лежали погибшие жители, и слова требуют перепроверки. Я уверен, что следственные органы разберутся в причинах произошедшего", — добавил Гладков.
В СУ СК по региону сообщили, что следственные органы начали доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).
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