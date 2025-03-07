https://ria.ru/20250307/dtp-2003538397.html

Один из пострадавших в ДТП под Белгородом находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших в ДТП под Белгородом находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 07.03.2025

Один из пострадавших в ДТП под Белгородом находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших в ДТП с участием двух автобусов в Новооскольском округе, где погибли шесть человек и четверо пострадали, находится в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T07:24:00+03:00

2025-03-07T07:24:00+03:00

2025-03-07T09:11:00+03:00

происшествия

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россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 7 мар - РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП с участием двух автобусов в Новооскольском округе, где погибли шесть человек и четверо пострадали, находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее УМВД по региону сообщало, что в четверг вечером два автобуса столкнулись в районе села Великомихайловка Новооскольского округа. В результате шесть пассажиров автобуса Mercedes-Benz Sprinter погибли. Еще четверо доставлены в медицинские учреждения. Пострадавших в автобусе Hyundai нет. Областной прокуратурой организована проверка. "Шесть человек погибли, четверо получили ранения - трое находятся до сегодняшнего момента в больнице, один из них в тяжёлом состоянии. Врачи делают всё, чтобы помочь им справиться с этой бедой", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор рассказал, что общался с водителем микроавтобуса, который был за рулём во время аварии. По его словам, в трагедии мог быть виноват он сам, однако губернатор отметил, что делать окончательные выводы преждевременно, учитывая шоковое состояние водителя и ужасные обстоятельства, в которых он оказался. "Вокруг лежали погибшие жители, и слова требуют перепроверки. Я уверен, что следственные органы разберутся в причинах произошедшего", — добавил Гладков. В СУ СК по региону сообщили, что следственные органы начали доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

https://ria.ru/20250304/moskva-2002867648.html

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Кадры с места ДТП в Белгородской области Кадры с места ДТП в Белгородской области 2025-03-07T07:24 true PT0M32S

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происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф)