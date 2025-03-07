https://ria.ru/20250307/drony-2003587011.html

Народный фронт запустил сбор "1000 дронов для Покровска"

Народный фронт запустил сбор "1000 дронов для Покровска" - РИА Новости, 07.03.2025

Народный фронт запустил сбор "1000 дронов для Покровска"

Народный фронт запустил сбор "1000 дронов для Покровска" для участников спецоперации, сражающихся на этом направлении, сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:49:00+03:00

2025-03-07T11:49:00+03:00

2025-03-07T11:49:00+03:00

надежные люди

курская область

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Народный фронт запустил сбор "1000 дронов для Покровска" для участников спецоперации, сражающихся на этом направлении, сообщили в пресс-службе организации. Народный фронт напомнил, что организация уже проводила сборы на предметы ночного видения. В общей сложности движению удалось собрать 55 миллионов рублей. "Сейчас очень непростая обстановка у наших ребят на Покровском направлении. Противник, находясь в безвыходном положении в Курской области, начал концентрировать там свои ресурсы, причем так называемые псевдоэлитные подразделения из кадровых военных, – все, что осталось от его регулярной армии на этом направлении. Это попытка очередного контрнаступления. Наши парни упорно, героически сражаются. Но реалии войны таковы, что для того, чтобы остановить любое контрнаступление, нужно большое количество дронов. Народный фронт не может на это не реагировать, и мы объявляем сбор "1000 дронов для Покровска". Тысяча единиц такой техники способны оказать существенное влияние на обстановку на передовой. Не оставайтесь равнодушными! От каждого из нас зависит, в первую очередь, безопасность наших парней на фронте", - приводятся в сообщении слова руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова. Как заверили в организации, в первую очередь на собранные средства закупят FPV-дроны, далее приобретут беспилотники грузоподъемностью до 10 килограммов.

https://ria.ru/20250122/svo-1994976406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, общество