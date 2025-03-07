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Народный фронт запустил сбор "1000 дронов для Покровска" - РИА Новости, 07.03.2025
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Надежные люди
 
11:49 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/drony-2003587011.html
Народный фронт запустил сбор "1000 дронов для Покровска"
Народный фронт запустил сбор "1000 дронов для Покровска" - РИА Новости, 07.03.2025
Народный фронт запустил сбор "1000 дронов для Покровска"
Народный фронт запустил сбор "1000 дронов для Покровска" для участников спецоперации, сражающихся на этом направлении, сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:49:00+03:00
2025-03-07T11:49:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Народный фронт запустил сбор "1000 дронов для Покровска" для участников спецоперации, сражающихся на этом направлении, сообщили в пресс-службе организации. Народный фронт напомнил, что организация уже проводила сборы на предметы ночного видения. В общей сложности движению удалось собрать 55 миллионов рублей. "Сейчас очень непростая обстановка у наших ребят на Покровском направлении. Противник, находясь в безвыходном положении в Курской области, начал концентрировать там свои ресурсы, причем так называемые псевдоэлитные подразделения из кадровых военных, – все, что осталось от его регулярной армии на этом направлении. Это попытка очередного контрнаступления. Наши парни упорно, героически сражаются. Но реалии войны таковы, что для того, чтобы остановить любое контрнаступление, нужно большое количество дронов. Народный фронт не может на это не реагировать, и мы объявляем сбор "1000 дронов для Покровска". Тысяча единиц такой техники способны оказать существенное влияние на обстановку на передовой. Не оставайтесь равнодушными! От каждого из нас зависит, в первую очередь, безопасность наших парней на фронте", - приводятся в сообщении слова руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова. Как заверили в организации, в первую очередь на собранные средства закупят FPV-дроны, далее приобретут беспилотники грузоподъемностью до 10 килограммов.
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курская область, общество
Надежные люди, Курская область, Общество
Народный фронт запустил сбор "1000 дронов для Покровска"

Народный фронт запустил сбор на 1000 дронов для бойцов на Покровском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Народный фронт запустил сбор "1000 дронов для Покровска" для участников спецоперации, сражающихся на этом направлении, сообщили в пресс-службе организации.
Народный фронт напомнил, что организация уже проводила сборы на предметы ночного видения. В общей сложности движению удалось собрать 55 миллионов рублей.
"Сейчас очень непростая обстановка у наших ребят на Покровском направлении. Противник, находясь в безвыходном положении в Курской области, начал концентрировать там свои ресурсы, причем так называемые псевдоэлитные подразделения из кадровых военных, – все, что осталось от его регулярной армии на этом направлении. Это попытка очередного контрнаступления. Наши парни упорно, героически сражаются. Но реалии войны таковы, что для того, чтобы остановить любое контрнаступление, нужно большое количество дронов. Народный фронт не может на это не реагировать, и мы объявляем сбор "1000 дронов для Покровска". Тысяча единиц такой техники способны оказать существенное влияние на обстановку на передовой. Не оставайтесь равнодушными! От каждого из нас зависит, в первую очередь, безопасность наших парней на фронте", - приводятся в сообщении слова руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.
Как заверили в организации, в первую очередь на собранные средства закупят FPV-дроны, далее приобретут беспилотники грузоподъемностью до 10 килограммов.
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