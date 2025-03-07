https://ria.ru/20250307/detsad-2003553945.html

В Хабаровском крае проверят детсад, где дети заболели кишечной инфекцией

В Хабаровском крае проверят детсад, где дети заболели кишечной инфекцией - РИА Новости, 07.03.2025

В Хабаровском крае проверят детсад, где дети заболели кишечной инфекцией

В Хабаровском крае проверят детский сад, где 12 детей заболели кишечной инфекцией, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T09:39:00+03:00

2025-03-07T09:39:00+03:00

2025-03-07T12:28:00+03:00

происшествия

хабаровский край

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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ХАБАРОВСК, 7 мар — РИА Новости. В Хабаровском крае проверят детский сад, где 12 детей заболели кишечной инфекцией, сообщило региональное управление СК."В пятницу, 7 марта, в соцмедиа опубликована информация о выявлении в детском саду поселка Заветы Ильича в Хабаровском крае 12 детей с признаками кишечной инфекции. Работа группы дошкольного учреждения приостановлена по результатам эпидемиологического расследования, проведенного контролирующими органами", — говорится в релизе.Проверку проводят по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".По данным управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, речь идет о заражении острой кишечной инфекцией в одной из групп детского сада № 43. Она передавалась контактно-бытовым путем, распространению способствовала несвоевременная изоляция ребенка с симптомами заболевания.За последние сутки новых случаев болезни не выявили. Ситуация остается на контроле управления.

https://ria.ru/20250228/habarovsk-2002117448.html

https://ria.ru/20250228/sk-2002134190.html

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происшествия, хабаровский край, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)