https://ria.ru/20250307/buhgalter-2003572930.html

В Брянске осудили экс-главбуха больницы за взятки на почти 800 тысяч рублей

В Брянске осудили экс-главбуха больницы за взятки на почти 800 тысяч рублей - РИА Новости, 07.03.2025

В Брянске осудили экс-главбуха больницы за взятки на почти 800 тысяч рублей

Суд приговорил бывшего главного бухгалтера ГАУЗ "Брянская городская больница №1" к 3,5 годам колонии за взятки от сотрудников на сумму более 780 тысяч рублей,... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T10:42:00+03:00

2025-03-07T10:42:00+03:00

2025-03-07T10:42:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Суд приговорил бывшего главного бухгалтера ГАУЗ "Брянская городская больница №1" к 3,5 годам колонии за взятки от сотрудников на сумму более 780 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Женщина осуждена за совершение трех преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Предварительным следствием и судом установлено, что с июля 2020 года по январь 2021 года главный бухгалтер лечебного учреждения получила от троих подчиненных ей сотрудниц взятки за общее покровительство по службе в сумме 782 800 рублей... Суд приговорил виновную к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 4,5 млн рублей", – говорится в сообщении. Суд также конфисковал в доход государства денежную сумму в размере полученных взяток. Преступления выявили сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области.

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происшествия, россия, брянская область