https://ria.ru/20250307/britanija-2003737142.html

Британия не сможет заменить США в контексте поддержки Украины, заявил Келин

Британия не сможет заменить США в контексте поддержки Украины, заявил Келин - РИА Новости, 07.03.2025

Британия не сможет заменить США в контексте поддержки Украины, заявил Келин

Великобритания не сможет самостоятельно заменить США в контексте поддержки Украины, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T21:50:00+03:00

2025-03-07T21:50:00+03:00

2025-03-07T21:54:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Великобритания не сможет самостоятельно заменить США в контексте поддержки Украины, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Сколько они наскребут на эти, если они, конечно, когда-нибудь состоятся, силы, которые они собираются направить на Украину. Самолеты есть. Я должен сказать, мы посмотрели по части авиации, здесь немало их. Другое дело, насколько они обеспечены полностью к летной готовности, это тоже большой вопрос... Самостоятельно, конечно, Британия, в том числе и по части разведки, заменить Соединенные Штаты не сможет", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия-24". В целом, он добавил, что боеспособность армии Великобритании довольно слабая. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на западных чиновников передавало, что Великобритания и Франция стремятся получить воздушную поддержку США для сил, которые они хотели бы разместить на Украине в случае урегулирования. Согласно собеседникам агентства, вероятно, этот план потребует развертывания до 30 тысяч солдат в крупных городах, портах и на объектах критической инфраструктуры Украины. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250307/ukraina-2003735353.html

https://ria.ru/20250307/ukraina-2003711620.html

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украина, великобритания, россия, андрей келин, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире