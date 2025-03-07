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ПВО сбила три украинских беспилотника в Курской области
ПВО сбила три украинских беспилотника в Курской области - РИА Новости, 07.03.2025
ПВО сбила три украинских беспилотника в Курской области
Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T20:26:00+03:00
2025-03-07T20:26:00+03:00
2025-03-07T20:28:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью, сообщает Минобороны России."В период с 19.35 до 19.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность
ПВО сбила три украинских беспилотника в Курской области
МО РФ: ПВО сбила три украинских беспилотника в Курской области