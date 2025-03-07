https://ria.ru/20250307/biznes-konferentsiya-2003594680.html

Digital Brand Day 2025 пройдет 21 марта

Digital Brand Day 2025 пройдет 21 марта - РИА Новости, 07.03.2025

Digital Brand Day 2025 пройдет 21 марта

Бизнес-конференция Digital Brand Day 2025 станет эпицентром вдохновения и интересных открытий, объединит ведущих экспертов цифрового маркетинга и рекламы. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:18:00+03:00

2025-03-07T12:18:00+03:00

2025-03-07T12:18:00+03:00

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003592533_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_959e18d55b84be85b3259068b39605be.jpg

МОСКВА, 7 мар – пресс-служба AdIndex.ru. Бизнес-конференция Digital Brand Day 2025 станет эпицентром вдохновения и интересных открытий, объединит ведущих экспертов цифрового маркетинга и рекламы. "Digital Brand Day: орбита 2025" — так звучит концепция конференции. В основе темы лежит фундаментальный вопрос философии: что первично — материя или сознание? А что же первично в цифровой среде — технологии или идеи? Какие тренды определят движение диджитал-рынка, какие инструменты станут звездами первой величины, а какие — кометами, которые промелькнут и исчезнут, узнают участники конференции. Мир ускоряется. Внимание человека рассеивается, приватность размывается, сознание работает поверхностно и фрагментарно. Интернет, а с ним и российский рекламный диджитал-рынок становятся все сложнее и укрупняются. Технологии множатся, регуляторной среде требуется упорядоченность, а внедрение искусственного интеллекта настораживает и обнадеживает одновременно. Непрерывное изменение рекламной системы, появление новых продуктов, брендов и услуг требует от маркетологов и рекламистов гибкости, полноты знаний и ответственности. Основная сила, которая не дает рекламному рынку сместиться с орбиты в этих условиях, — потребители и бренды, их взаимосвязь и сила притяжения. Спикерами выступят более сотни экспертов, в числе которых: ● Анна Рябашкина, руководитель цифрового маркетинга "Юнирест" (Rostic's); ● Юлия Хайкина, директор по маркетингу (indulgence, plant based & horeca) Health&Nutrition; ● Роман Носов, медиадиректор T2; ● Мария Каданцева, директор по маркетингу "Прогресс" ("ФрутоНяня"); ● Станислав Дюков, Head of Digital METRO; ● Юлия Дубенская, директор по маркетингу "Якобс Дау Эгбертс Рус"; ● Дарья Волохова, эксперт крупной международной фармацевтической компании; ● Иван Мерзликин, руководитель отдела медиа и коммуникаций "ИДС Боржоми"; ● Илья Соболевский, Head of Digital Hoff; ● Нгуен Хай Иен Мария, директор по маркетингу "Маревен Фуд Сэнтрал". Событие откроет участникам возможности для обмена опытом, положит начало полезным знакомствам и вдохновит на новые свершения. Конференция пройдет 21 марта в "Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк", Ленинградский проспект, 36, строение 33. Организатором мероприятия выступает ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд" при участии AdIndex, Исследовательской компании Mediascope и "Национального рекламного альянса". Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы