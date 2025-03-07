https://ria.ru/20250307/belgija-2003748055.html

В Бельгии предложили открыть военное производство на месте завода Audi

В Бельгии предложили открыть военное производство на месте завода Audi - РИА Новости, 07.03.2025

В Бельгии предложили открыть военное производство на месте завода Audi

Министр обороны Бельгии Тео Франкен предложил открыть военное производство на месте закрывающегося завода Audi в коммуне Форе в Брюсселе. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T23:56:00+03:00

2025-03-07T23:56:00+03:00

2025-03-07T23:56:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Министр обороны Бельгии Тео Франкен предложил открыть военное производство на месте закрывающегося завода Audi в коммуне Форе в Брюсселе. В конце 2024 года руководство автоконцерна приняло решение о закрытии завода в Брюсселе и переносе производства за пределы Европейского союза на фоне кризиса автомобильной промышленности Европы. На этом заводе сработали более 3 тысяч человек. В последнее время он выпускал электрический внедорожник Q8 e-tron, который из-за своей дороговизны не пользовался большой популярностью в Европе. "Завод Audi в Форе может стать флагманом военной промышленности в области высоких технологий", - написал бельгийский министр обороны в сети X. Ожидается, что он посетит площадку в ближайшее время с представителями военно-промышленного комплекса Бельгии. Однако против этой идеи уже выступил бургомистр коммуны, где расположен завод, Шарль Спасен. Он считает, что военно-промышленный объект в черте города может представлять угрозу для местных жителей. "Я против такой идеи, которая не принесет пользы жителям Форе и Брюсселя в целом… Я не эксперт в геополитике, но военный завод на территории Форе может представлять угрозу для всего Брюсселя. Это будет первый объект для бомбардировок в случае вражеской атаки", - сказал бельгийский политик, слова которого цитируют местные СМИ. Правительство Бельгии ранее заявило о готовности на порядок увеличить военные расходы и принять участие в планах Еврокомиссии по милитаризации Евросоюза на фоне ухудшения отношений с США при администрации Дональда Трампа. В минувший четверг лидеры ЕС на специальном саммите в Брюсселе принципиально поддержали предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, получившее название "перевооружение Европы", которое может стоить порядка 800 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии также обещала представить конкретные предложения в рамках этой инициативы до очередного саммита ЕС 20-21 марта. Автомобильная промышленность в Бельгии, как и в других странах ЕС, переживает не лучшие времена, в том числе из-за энергетического кризиса, который последовал за резким сокращением закупок энергоносителей в России. В настоящее время в стране выпускается около 300 тысяч автомобилей в год, в том числе 57 тысяч на заводе Audi в Брюсселе. При этом в 2000 году в стране производилось ежегодно порядка миллиона автомобилей.

https://ria.ru/20240916/protest-1972964744.html

https://ria.ru/20240903/konflikt-1970323783.html

https://ria.ru/20250130/belgiya-1996458574.html

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в мире, брюссель, бельгия, европа, тео франкен, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз