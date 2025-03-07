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В Абхазии заявили о возможности приехать из Сочи в Сухум на поезде быстрее

В Абхазии заявили о возможности приехать из Сочи в Сухум на поезде быстрее - РИА Новости, 07.03.2025

В Абхазии заявили о возможности приехать из Сочи в Сухум на поезде быстрее

Скоростной электропоезд "Ласточка" может преодолевать расстояние из Сочи до Сухума быстрее, чем за 3 часа 20 минут, в которые он уложился во время тестового... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:04:00+03:00

2025-03-07T15:04:00+03:00

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СУХУМ, 7 мар - РИА Новости. Скоростной электропоезд "Ласточка" может преодолевать расстояние из Сочи до Сухума быстрее, чем за 3 часа 20 минут, в которые он уложился во время тестового рейса в конце февраля, заявил генеральный директор госпредприятия "Абхазская железная дорога" Арсоу Читанава. "Тестовый рейс поезда в Сухум показал, что есть перспективы уменьшить время преодоления расстояния, которое сейчас составляет 3 часа 20 минут. Это отметили представители руководства РЖД, которые присутствовали на тестовом рейсе", - сказал Читанава на совещании с и.о. премьер-министра Абхазии Владимиром Делбой, а также с и.о. вице-премьера, и.о. министра энергетики и транспорта республики Джансухом Нанбой. Слова Читанавы передает пресс-служба абхазского правительства. Первая "Ласточка" из Сочи в Сухум прошла в пробном режиме 27 февраля. С июня 2023 года электропоезда такого класса соединили Сочи с Гагрой, ближайшим к России районным центром в Абхазии. Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что 1 мая 2025 года начнется регулярное движение электрички Сириус - Сухум.

https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997775488.html

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