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Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине
Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине - РИА Новости, 07.03.2025
Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине
Оперативное командование родов вооруженных сил Польши утверждает, что польская авиация поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T07:59:00+03:00
2025-03-07T07:59:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Оперативное командование родов вооруженных сил Польши утверждает, что польская авиация поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине. Как утверждается в сообщении, в связи с операцией РФ "на территории Украины" в польском "воздушном пространстве начала действовать военная авиация" Польши и союзников. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". Кроме того, в воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности. Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении. В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине 25 февраля.
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в мире, польша, россия, украина
В мире, Польша, Россия, Украина
Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине
ВВС Польши подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Оперативное командование родов вооруженных сил Польши утверждает, что польская авиация поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине.
Как утверждается в сообщении, в связи с операцией РФ
"на территории Украины" в польском "воздушном пространстве начала действовать военная авиация" Польши
и союзников.
В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". Кроме того, в воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.
Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".
"Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении.
В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине 25 февраля.