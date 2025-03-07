https://ria.ru/20250307/aviatsija-2003541140.html

Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине

Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине - РИА Новости, 07.03.2025

Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине

Оперативное командование родов вооруженных сил Польши утверждает, что польская авиация поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T07:59:00+03:00

2025-03-07T07:59:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Оперативное командование родов вооруженных сил Польши утверждает, что польская авиация поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине. Как утверждается в сообщении, в связи с операцией РФ "на территории Украины" в польском "воздушном пространстве начала действовать военная авиация" Польши и союзников. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". Кроме того, в воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности. Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении. В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине 25 февраля.

https://ria.ru/20250306/duda-2003487103.html

https://ria.ru/20250306/polsha-2003361190.html

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