https://ria.ru/20250307/armija-2003637542.html

Сирийские войска прибыли в Баниас для борьбы со сторонниками Асада

Сирийские войска прибыли в Баниас для борьбы со сторонниками Асада - РИА Новости, 07.03.2025

Сирийские войска прибыли в Баниас для борьбы со сторонниками Асада

Подразделения сирийской армии прибыли в город Баниас провинции Тартус для оказания помощи силам безопасности в борьбе с вооруженными отрядами, выступающими... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:57:00+03:00

2025-03-07T14:57:00+03:00

2025-03-07T14:57:00+03:00

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сирия

латакия (город)

ахмед аш-шараа

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БЕЙРУТ, 7 мар - РИА Новости. Подразделения сирийской армии прибыли в город Баниас провинции Тартус для оказания помощи силам безопасности в борьбе с вооруженными отрядами, выступающими против новых властей Сирии, передает агентство SANA. В четверг в городе Джебла, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД. Армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. "Колонны сил министерства обороны Сирии прибыли в город Баниас (провинция Тартус) для поддержки усилий управления общей безопасности в преследовании вооруженных формирований свергнутого режима", - сообщает агентство. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250307/latakija-2003545978.html

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в мире, справки, тартус (мухафаза), сирия, латакия (город), ахмед аш-шараа