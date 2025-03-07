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Сирийские войска прибыли в Баниас для борьбы со сторонниками Асада - РИА Новости, 07.03.2025
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14:57 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/armija-2003637542.html
Сирийские войска прибыли в Баниас для борьбы со сторонниками Асада
Сирийские войска прибыли в Баниас для борьбы со сторонниками Асада - РИА Новости, 07.03.2025
Сирийские войска прибыли в Баниас для борьбы со сторонниками Асада
Подразделения сирийской армии прибыли в город Баниас провинции Тартус для оказания помощи силам безопасности в борьбе с вооруженными отрядами, выступающими... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:57:00+03:00
2025-03-07T14:57:00+03:00
в мире
справки
тартус (мухафаза)
сирия
латакия (город)
ахмед аш-шараа
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БЕЙРУТ, 7 мар - РИА Новости. Подразделения сирийской армии прибыли в город Баниас провинции Тартус для оказания помощи силам безопасности в борьбе с вооруженными отрядами, выступающими против новых властей Сирии, передает агентство SANA. В четверг в городе Джебла, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД. Армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. "Колонны сил министерства обороны Сирии прибыли в город Баниас (провинция Тартус) для поддержки усилий управления общей безопасности в преследовании вооруженных формирований свергнутого режима", - сообщает агентство. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250307/latakija-2003545978.html
тартус (мухафаза)
сирия
латакия (город)
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в мире, справки, тартус (мухафаза), сирия, латакия (город), ахмед аш-шараа
В мире, Справки, Тартус (мухафаза), Сирия, Латакия (город), Ахмед аш-Шараа
Сирийские войска прибыли в Баниас для борьбы со сторонниками Асада

Сирийская армия прибыла в город Баниас для борьбы со отрядами сторонников Асада

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг Сирии
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕЙРУТ, 7 мар - РИА Новости. Подразделения сирийской армии прибыли в город Баниас провинции Тартус для оказания помощи силам безопасности в борьбе с вооруженными отрядами, выступающими против новых властей Сирии, передает агентство SANA.
В четверг в городе Джебла, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД. Армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час.
"Колонны сил министерства обороны Сирии прибыли в город Баниас (провинция Тартус) для поддержки усилий управления общей безопасности в преследовании вооруженных формирований свергнутого режима", - сообщает агентство.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
Сирийские военные отправляются из Идлиба в Латакию. 7 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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Вчера, 08:47
 
В миреСправкиТартус (мухафаза)СирияЛатакия (город)Ахмед аш-Шараа
 
 
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