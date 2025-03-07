https://ria.ru/20250307/armeniya-2003542098.html

Россия надеется на лучшее в ситуации с Арменией и ОДКБ, заявили в МИД

Россия надеется на лучшее в ситуации с Арменией и ОДКБ, заявили в МИД - РИА Новости, 07.03.2025

Россия надеется на лучшее в ситуации с Арменией и ОДКБ, заявили в МИД

Россия в ситуации с Арменией и заморозкой ее членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надеется на лучшее, диалог продолжается, в том... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T08:10:00+03:00

2025-03-07T08:10:00+03:00

2025-03-07T08:26:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия в ситуации с Арменией и заморозкой ее членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надеется на лучшее, диалог продолжается, в том числе в рамках двусторонней повестки, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Всегда надеемся на лучшее. У нас идет разговор… с Ереваном (в ОДКБ - ред.) по всей повестке: и двусторонней, и региональной, и международной", - сказал Панкин, отвечая на вопрос про членство Армении в ОДКБ и ее взносы в организацию. В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, "точка невозврата" пройдена. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.

https://ria.ru/20250210/odkb-1998328395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, россия, ереван, александр панкин, никол пашинян, михаил галузин, одкб, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)