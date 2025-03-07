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Россия надеется на лучшее в ситуации с Арменией и ОДКБ, заявили в МИД - РИА Новости, 07.03.2025
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08:10 07.03.2025 (обновлено: 08:26 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/armeniya-2003542098.html
Россия надеется на лучшее в ситуации с Арменией и ОДКБ, заявили в МИД
Россия надеется на лучшее в ситуации с Арменией и ОДКБ, заявили в МИД - РИА Новости, 07.03.2025
Россия надеется на лучшее в ситуации с Арменией и ОДКБ, заявили в МИД
Россия в ситуации с Арменией и заморозкой ее членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надеется на лучшее, диалог продолжается, в том... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:10:00+03:00
2025-03-07T08:26:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия в ситуации с Арменией и заморозкой ее членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надеется на лучшее, диалог продолжается, в том числе в рамках двусторонней повестки, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Всегда надеемся на лучшее. У нас идет разговор… с Ереваном (в ОДКБ - ред.) по всей повестке: и двусторонней, и региональной, и международной", - сказал Панкин, отвечая на вопрос про членство Армении в ОДКБ и ее взносы в организацию. В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, "точка невозврата" пройдена. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.
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армения, россия, ереван, александр панкин, никол пашинян, михаил галузин, одкб, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Армения, Россия, Ереван, Александр Панкин, Никол Пашинян, Михаил Галузин, ОДКБ, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия надеется на лучшее в ситуации с Арменией и ОДКБ, заявили в МИД

Замглавы МИД Панкин: РФ в ситуации с членством Армении в ОДКБ надеется на лучшее

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия в ситуации с Арменией и заморозкой ее членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надеется на лучшее, диалог продолжается, в том числе в рамках двусторонней повестки, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Всегда надеемся на лучшее. У нас идет разговор… с ЕреваномОДКБ - ред.) по всей повестке: и двусторонней, и региональной, и международной", - сказал Панкин, отвечая на вопрос про членство Армении в ОДКБ и ее взносы в организацию.
В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, "точка невозврата" пройдена. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.
Сергей Копыркин - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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АрменияРоссияЕреванАлександр ПанкинНикол ПашинянМихаил ГалузинОДКБВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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